Ce vendredi 11 décembre, le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo López-Gatell a rapporté avoir déjà ajouté 113.019 décès confirmé au Mexique en raison d’un coronavirus (COVID-19) et quoi de neuf 1229379 infections accumulé. Ainsi, au cours des dernières 24 heures, 12253 nouvelles infections et 693 nouveaux décès confirmés.

Mexico et l’État du Mexique sont les entités avec le plus grand nombre de cas actifs estimés (avec date de début des 14 derniers jours par l’indice de positivité, par entité et semaine épidémiologique). Jusqu’à ce jour, 84 393 infections actives sont estimées.

Ils ont également été comptés 1525914 cas négatifs, 52 237 suspects avec possibilité de résultat sur un total de 3 150 804 personnes notifiées.

conférence covid (Photo: Ssa)

La Mexico, l’État du Mexique et Guanajuato sont les entités qui comptent le plus grand nombre de cas actifs, suivis de Nuevo León, Querétaro, Jalisco, Tabasco qui monte de quatre positions aujourd’hui, Durango qui monte de trois positions, Coahuila, Zacatecas, Sonora, Puebla et Hidalgo qui monte de deux positions aujourd’hui, tout comme les entités avec plus de 1000 les cas actifs, qui représentent ensemble plus des deux tiers (86%) des cas actifs dans le pays.

D’un autre côté, la répartition par sexe des décès confirmés montre une prédominance de 64% chez les hommes. L’âge médian des décès est de 64 ans.

Profession hospitalière

Des 28524 lits de soins généraux dénombrés au niveau national, 16 694 (59%) seraient disponibles et 11 830 (41%) employés. Les trois États les plus occupés sont: Mexico, l’État du Mexique et Guanajuato.

Des 10361 lits avec ventilateurs, utilisé pour soigner les patients atteints de COVID-19 gravement malades, il est rapporté dans tout le pays qu’il y a 6 811 (66%) disponibles et 3 550 (34%) employés. Mexico est en tête du taux d’occupation le plus élevé, avec 62 pour cent.

conférence covid (Photo: Ssa)

Lopez-Gatell a rapporté que la Commission fédérale de protection contre les risques sanitaires (Cofepris) déjà a approuvé l’utilisation du vaccin contre le COVID-19 de la société pharmaceutique Pfizer au Mexique.

Information en cours …

