Ce 19 janvier, le ministère de la Santé a rapporté du Palais national que au Mexique décès confirmés à cause de coronavirus (COVID-19) additionner 142 832 et quoi de neuf 1668399 cas confirmés accumulé. Cela signifie que 1 584 personnes sont mortes en un jour et 18 897 ont été infectées.

Mexico et l’État du Mexique sont les entités avec le plus grand nombre de contagions actives (avec date de début des 14 derniers jours par l’indice de positivité, par entité et semaine épidémiologique). Au niveau national 102 797 cas sont estimés.

En outre, il y a plus de 2000 décès suspects cela pourrait représenter le total dans les prochaines 24 heures. Aussi, ils ont été comptés 2.100.534 cas négatifs, 1.252.789 personnes récupérées et 4 190 185 personnes notifiées.

Selon l’agence, au cours de la dernière semaine épidémiologique de cette année, il y avait un taux de mortalité de 7% et un taux d’infection positif de 44% a également été signalé.

La répartition par sexe dans les cas confirmés, il est majoritairement masculin (50,2%). L’âge médian global est de 43 ans. Alors que la répartition par sexe dans le décès confirmé montre un 63% prédominaient chez les hommes. L’âge médian des décès est de 64 ans.

Également, la ville de Mexico enregistre la plupart des cas accumulés dans le pays et représente à lui seul 25% de tous les cas enregistrés dans le pays.

Profession hospitalière

Ce mardi, ils ont indiqué qu’il y a huit états qui ont plus de 70% d’occupation des lits. Les entités sont:

– Mexico (89%)

– Guanajuato (87%)

– État du Mexique (85%)

– Hidalgo (84%)

– Puebla (82%)

– Nuevo Leon (81%)

– Morelia (75%)

– Nayarit (71%)

En outre, il souligne qu’il y a 10 États qui ont entre 69% et 50% d’occupation des hôpitaux. D’autre part, il y a 14 États avec moins de 50% d’occupation. Dans tout le pays, il y a 34 517 lits, dont 13 714 sont disponibles et 20 803 sont occupés.

Progression quotidienne de la vaccination contre le COVID-19

De son côté, le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo López-Gatell, a rapporté que jusqu’à la coupure de ce 19 janvier, 4 001 doses ont été appliquées, de telle sorte qu’il existe 29 entités avec plus de 95% des injections. Les trois entités qui ont le numéro de vaccination le plus bas sont:

– Zacatecas

– Guerrier

– État de Mexico

Les autres entités rapportent qu’elles sont sur le point d’achever la vaccination du personnel médical qui est en première ligne de la bataille contre le COVID-19. Cependant, il est enregistré que 775 doses manquées (0,16%).

