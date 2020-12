MADRID, 20 ANS (EUROPA PRESS)

Le président du Brésil, Jair Bolsonaro, a minimisé la course mondiale à l’achat et à la distribution de vaccins, considérant qu’ils sont une ingérence dans la vie personnelle et pourraient entraîner des effets indésirables.

“La ruée n’est pas justifiée”, a déclaré Bolsonaro dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par l’un de ses fils, Eduardo Bolsonaro. “C’est une ingérence dans la vie de la population”, a déclaré le dirigeant brésilien, qui a constamment minimisé la gravité de la pandémie.

Bolsonaro a également critiqué les développeurs de vaccins Pfizer et BioNTech, à qui il a reproché de se soustraire à la responsabilité de tout effet contre-productif que les vaccins pourraient avoir.

“Il est clairement indiqué dans le contrat que Pfizer n’est pas responsable des effets indésirables. Si vous devenez un alligator, c’est votre problème”, dit-il en riant.

Plus de sept millions de personnes ont contracté le coronavirus au Brésil, le plus grand pays d’Amérique latine avec une population d’environ 210 millions d’habitants. Avec un nombre de morts approchant les 200 000, le Brésil enregistre de nouveaux records de décès presque quotidiennement.

Le président brésilien a cependant déclaré que la pandémie touchait à sa fin dans le pays.

Mardi, Bolsonaro a comparé le coronavirus à la pluie, “ça va tomber sur tout le monde”, et a réglé quelque chose qui était attendu depuis le début du développement du vaccin, sur la base de ses déclarations: qu’il ne le prendra pas.

“En tant que citoyen c’est une chose et en tant que président c’est une autre, mais comme je ne me suis jamais caché, je le dis, je ne vais pas me faire vacciner. Si quelqu’un croit que ma vie est en danger c’est mon problème et mes règles”, a-t-il résolu.

«Depuis le début, j’ai toujours dit que ce virus est comme la pluie, il va tomber sur tout le monde. Et autre chose, quiconque prend le vaccin, dans deux, trois, quatre ans, devra le reprendre, en sinon, il sera à nouveau infecté », a-t-il ajouté.