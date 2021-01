16/12/2020 Le président du Brésil, Jair Bolsonaro. POLITICA AMERIQUE DU SUD BRESIL AMERIQUE LATINE INTERNATIONAL FEPESIL / ZUMA PRESSE / CONTACTOPHOTO

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Le président du Brésil, Jair Bolsonaro, a opposé ce vendredi son veto aux dispositions de la loi d’orientation budgétaire (LDO, pour son acronyme en portugais) qui visait à protéger les dépenses du gouvernement fédéral pour l’acquisition et la distribution de vaccins contre le COVID-19, alors qu’il a décidé de conserver ceux présentés par le ministère de la Défense du pays.

L’approbation de ces dispositifs avait été inscrite par le Congrès national dans le LDO de 2021, et garantissait qu’il n’y avait pas de coupures ou de blocages de dépenses liées à la lutte contre la pandémie, ainsi qu’à la production et à l’acquisition de vaccins, entre autres.

Cette disposition a été adoptée car, dans le cas où le gouvernement n’atteindrait pas l’objectif de déficit budgétaire fixé pour 2021, les dépenses devraient être bloquées pour atteindre l’objectif stipulé s’il y a un impact sur les recettes.

Ainsi, avec cet appareil, il était garanti que ce blocus des dépenses n’avait rien à voir avec la lutte contre la crise sanitaire des coronavirus.

En plus de cela, le Congrès a stipulé 58 autres actions comme libres de restrictions en cas de frustration des revenus.

Désormais, le veto continuera d’être examiné par le Congrès, qui peut le révoquer.

Concrètement, Bolsonaro a opposé son veto à la restriction des coupes dans les «dépenses liées à la lutte contre la pandémie et la lutte contre la pauvreté» et les «dépenses avec des actions liées à la production et à la disponibilité de vaccins contre le coronavirus et à la vaccination de la population brésilienne. », comme le rapporte le journal local« Correiro do Povo ».

Mais il a non seulement opposé son veto aux dispositions protégeant les dépenses de la pandémie, mais aussi celles destinées aux dépenses d’assainissement, aux actions de lutte contre la déforestation, aux programmes de lutte contre la violence à l’égard des femmes, aux dépenses liées à la crise climatique, entre autres.

Cependant, ceux qui n’ont pas fait l’objet d’un veto de Bolsonaro sur la liste des dispositions approuvées par le Congrès sont les militaires, puisque les projets prioritaires du ministère de la Défense ont été préservés.

Les projets d’achat de chasseurs, de développement d’un sous-marin nucléaire, d’acquisition de matériel militaire, ainsi que de mise en œuvre du système intégré de surveillance des frontières et du système de défense stratégique Astros 2020 sont à l’abri des coupures et des blocages en 2021.