MADRID, 19 ANS (EUROPA PRESS)

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a averti les citoyens qu’ils devraient se préparer à un “Noël sobre” car, bien qu’il semble y avoir des signes positifs que les mesures adoptées portent leurs fruits, on ne sait pas quelle sera la situation. de la pandémie à cette date. Pour l’instant, au cours des dernières 24 heures, 36 000 autres infections ont été enregistrées.

“Si la question est ‘à Noël, que faisons-nous?’, Nous devons nous préparer à passer Noël de manière beaucoup plus sobre que les années précédentes et attendre la suivante”, a commenté Conte, arguant que le gouvernement “n’a pas de boule de cristal. “pour savoir quelle sera la situation d’ici là, bien qu’il y ait” quelques signes positifs “concernant la courbe de l’épidémie.

Ainsi, il a souligné que les fêtes et célébrations, baisers et câlins à cette période de l’année “ne sont pas possibles”. “Il faut du bon sens. Une semaine de socialisation déchaînée signifierait payer en janvier avec une forte augmentation de la courbe en termes de décès et de stress dans les USI”, a-t-il prévenu. “Nous ne pouvons pas nous le permettre”, a soutenu le Premier ministre, “ce serait fou”.

Selon le ministère de la Santé, le dernier jour, il y a eu 36 176 autres positifs parmi les plus de 250 000 tests effectués et 653 décès supplémentaires ont été dénombrés. Mercredi, il y a eu 34 200 cas et 753 décès. Avec cela, il y a déjà 1 308 528 infections et 47 870 décès.

D’autre part, il y a 33 610 patients hospitalisés atteints du COVID-19, 106 autres de plus, tandis que ceux admis à l’USI s’élèvent à 3 712, avec 42 autres admissions supplémentaires. En Italie, 498.987 personnes ont vaincu la maladie, dont 17020 qui ont été libérées le dernier jour

Par régions, la Lombardie est à nouveau celle qui ajoute le plus d’infections, avec 7 453 autres, suivie du Piémont (5 349), de la Vénétie (3 753) et de la Campanie (3 334). Dans le Latium, où se trouvent les Roms, il y a eu 2 697 cas supplémentaires et 61 décès, tandis que les USI sont occupées à 32%.

Le ministre des Affaires régionales, Francesco Boccia, n’a pas exclu ce jeudi que d’autres régions puissent être déclarées rouges “dans les prochains jours”. “Cela dépend des données de surveillance de chaque semaine”, a-t-il précisé.

Pour le moment, aucune des régions du pays n’est en vert, ce qui impliquerait un niveau minimum de risque de contagion, tandis que cinq seulement sont en jaune, avec un risque moyen, et neuf sont en orange, avec un risque moyen-élevé. En rouge, la province de Bolzano, la Calabre, la Campanie, la Lombardie, le Piémont, la Toscane et le Val d’Aoste.