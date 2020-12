(Photo: Cuartoscuro)

Dans le cadre du soutien que le gouvernement du Mexico a mis en œuvre pour les habitants touchés par la pandémie de COVID-19[feminine, le représentant local, Claudia Sheinbaum, a annoncé que les habitants de la capitale infectés pourront effectuer une procédure à partir de laquelle ils ne recevront pas d’amende pour ne pas avoir vérifié leur véhicule.

Le chef du gouvernement a indiqué que ce document pas encore établi et travaille avec le secrétaire à l’environnement, Marina Robles, pour publier des détails sur comment il sera appliqué et quelles exigences sera demandé pour obtenir la prestation.

“Nous chercherions le chemin vous n’êtes pas facturé d’amende si vous avez été malade», A commenté Sheinbaum lors d’une conférence de presse, dans laquelle il a également mentionné que ce soutien n’a pas été pris en compte parmi les mesures mises en œuvre par la pandémie, mais c’est quelque chose qu’ils doivent envisager pour aider la population.

De son côté, Marina Robles a indiqué que le les centres de contrôle resteront ouverts pendant la période au cours de laquelle couleur rouge du feu de circulation épidémiologique, car cela est considéré comme un activité essentielle; cependant, les essais d’émissions des véhicules reprendront après la 18 janvier, lorsque le nouveau programme de vérification entre en vigueur.

(Photo: Cuartoscuro)

Il est à noter que l’attention portée aux citoyens de ces centres n’est accordée qu’aux personnes qui viennent avec rendez-vous. De plus, pour y accéder, ils doivent se présenter avec des masques et une seule personne par véhicule est autorisée.

Les procédures qui peuvent être effectuées pendant cette période sont les remplacement du certificat de vérification du véhicule; la libération des lignes de capture corrigées par le Secrétariat de l’administration et des finances dans le système de vérification; la libération des dettes de possession et délits; l’application de prolongation de la période de vérification pour vol, perte ou cas non pris en compte.

Sheinbaum Pardo a insisté auprès de la population ne quittez pas la maison ou ne vous rendez pas, car c’est l’une des raisons pour lesquelles les infections sont augmentées. En ce sens, il a demandé la collaboration du peuple pour aplatir la courbe épidémiologique.

«Je sais que nous existons depuis longtemps, mais cette fois, n’ayons pas de fêtes ou de posadas. Il est prouvé que dans les réunions, les mesures se détendent et il y a plus d’infections. Nous devons ralentir la courbe de contagion et juste prendre soin l’un de l’autre nous y parviendrons », a-t-il déclaré avec le hashtag #JuntosVamosASalirAdelante.

(Photo: avec l’aimable autorisation du CDMX)

Il a également annoncé qu’à travers le signal de la chaîne Capital 21, un programme de activités culturelles du 24 décembre au 10 janvier, le jour où le feu rouge doit se terminer dans la capitale du pays. «Reportons les fêtes; célébrons seulement avec ceux qui vivent à la maison»A-t-il écrit sur son compte Twitter.

En revanche, le président s’est dit excité “pour assistez aux premiers vaccins contre le COVID-19 dans notre pays. Elle a été reçue par María Irene Ramírez, une infirmière spécialisée et le Dr Fernando Molina de thérapie intensive à l’hôpital général Rubén Leñero. La santé est un droit. Vaccination universelle et gratuite».

Il faut se rappeler que dans la capitale, ce 25 décembre suspendra le fonctionnement des kiosques de santé publique, Pour ce que il n’y aura pas de tests rapides pour détecter COVID-19.

Cependant, le ministère local de la Santé a annoncé qu’au cours de la Samedi et dimanche le service sera rétabli dans les kiosques principaux, macro kiosques et centres de santé dans la capitale afin de réaliser tests antigéniques rapides, qui révèlent le résultat de savoir si une personne est positif ou pas en 20 minutes maximum.

