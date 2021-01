(Photo: José Pazos / .)

Après plusieurs semaines de fermeture en raison de l’augmentation des infections au COVID-19 à Mexico, le Restaurants ils ont rouvert le lundi 18 janvier avec des restrictions pertinentes, telles que des heures limitées jusqu’à 18:00 heures, qui ont demandé agrandir, puisqu’ils soutiennent que de cette façon les foules seraient évitées sur les transports publics.

Francisco Fernández, président de la Chambre nationale de la restauration et des aliments assaisonnés (Canirac), a souligné que si tout le monde quitte l’entreprise à 18h00, le transport serait saturé, auquel s’ajoute le fait que le métro ne fonctionne pas à 100%. «Vous causez un concentration de personnes brutales dans un seul horaire», A-t-il souligné.

Dans ce contexte, Manolo Ablanedo, représentant du mouvement “On ouvre ou on meurt”, a commenté dans une interview avec Milenio que bien que la réouverture représente un avantage, le calendrier n’aide pas à résoudre les problèmes de liquidité que les établissements ont, en plus de certains ils ouvrent très peu de tempsIls ne peuvent le faire que de 13 h 00 à 17 h 00.

Une autre des propositions faites par les membres de l’industrie de la restauration était la possibilité de utiliser les ruelles adjacentes aux restaurants pour le placement de tables à l’extérieur des locaux et ainsi augmenter le nombre de personnes qui peuvent recevoir, ce qui est analysé par les autorités de la capitale.

Selon José Suárez del Real y Aguilera, secrétaire du gouvernement de Mexico, ces propositions ont été présentées au Conseil épidémiologique et sont discutées afin d’avoir une réponse pour vendredi prochain 22 janvier. En ce sens, le responsable a souligné l’engagement du secteur envers l’objectif de renforcer l’économie et contribuer à la santé des convives, des travailleurs et des employeurs.

Par le biais d’une carte d’information, le gouvernement de la capitale a annoncé qu’après la réouverture des restaurants dans la capitale du pays et les inspections effectuées par les autorités, les mesures sanitaires ont été respectées à 100% pour éviter les infections au COVID-19.

Parmi les dispositions que les entreprises doivent respecter, il y a l’utilisation de filtres sanitairesdistributeurs de gel, tapis désinfectants, matériel d’information, utilisation de masques faciaux et maintenir un 1,5 mètre de distance entre les tables, qui doit être en zig-zag.

De plus, les entreprises doivent avoir un terrasse ou espaces extérieurs pour pouvoir fonctionner. Sinon, ils peuvent utiliser les trottoirs, les places de stationnement et parcs, s’ils sont près d’un. En outre, il ne peut y avoir plus de quatre personnes par table.

Concernant les clients, chacun doit être invité à enregistrez votre séjour avec un QR code, qui doit être à l’entrée de l’établissement. Pour ce faire, les établissements devront s’inscrire au programme Ville en plein air via Llave CDMX. Quant aux travailleurs, les restaurants doivent effectuer des tests COVID-19 de type PCR chaque semaine.

Bien que la consommation soit limitée par un heures de 8h00 à 18h00Il est important de mentionner qu’ensuite, les restaurants peuvent continuer à fournir un service, bien que à emporter ou à la maison.

A ce sujet, le Canirac, l’Association mexicaine des restaurants (AMR) et l’Association des directeurs de chaînes de restaurants (Dicares) a également été prononcé et est qu’ils ont demandé les applications comme Rappi, Didi Food et Uber Eats réduisent leurs commissions de 30 à 17% jusqu’à ce qu’ils puissent rouvrir leurs portes à des heures plus longues.

Les hommes d’affaires ont assuré que cette réduction aiderait grandement les petits et moyens établissements pour survivre, car surtout pour eux c’est intenable garde les mêmes commissions qui ont été appliquées avant la pandémie.

