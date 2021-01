Le ministère de la Santé de la Nation a indiqué qu’au cours des dernières 24 heures, 103 décès et 12332 nouveaux cas positifs de coronavirus ont été enregistrés. Avec ces données, le nombre total d’infectés s’élève à 1 783 047 et le nombre de décès à 45 227.

Sur le total des décès recensés ce jeudi: 52 sont des hommes et 49 des femmes.

Le personnel de santé prépare des tests pour détecter le covid-19 (Photo: .)

Ce matin, dans le rapport quotidien qui est émis depuis la salle de situation du Comité exécutif national de la santé pour lutter contre le coronavirus et du secrétaire à l’accès à la santé, Carla Vizzotti, et le directeur national de l’épidémiologie et de l’information stratégique, Analía Rearte, a partagé des informations sur courbe épidémique des cas confirmés de COVID-19 chez les femmes enceintes du 3 mars 2020 au 9 janvier 2021.

«Les cas signalés comme suspects ont été analysés et 8 258 cas ont été confirmés chez des femmes enceintes. Dont 6 680 ont été récupérés, soit un peu plus de 80%. En revanche, 38 femmes enceintes sont décédées au cours de cette pandémie. L’âge médian des femmes enceintes décédées, pendant la grossesse ou la puerpéralité est de 32 ans. La mortalité des femmes enceintes ou en post-partum est de 0,46%, elle est inférieure à la mortalité globale et 50% avaient des comorbidités connues, la plus fréquente étant, comme on le voit dans d’autres populations, le diabète et, dans ce cas, l’asthme“A déclaré Carla Vizzotti et ajouté des données sur le nombre de doses de Spoutnik V appliquées pendant la première étape de la vaccination.

“En ce qui concerne la campagne de vaccination, nous avons déjà dépassé 200000 doses en Argentine appliquées et signalées. 200 759 sont les doses appliquées dans les 24 juridictions à cette première étape. Les 300 000 premières doses destinées au personnel de santé de 18 à 59 ans qui dispensent des soins dans des unités de soins intensifs, dans des laboratoires qui manipulent des virus dans les grandes agglomérations urbaines et qui s’étendent ensuite en fonction de l’atteinte de cet objectif, élargissent la population cible “, a expliqué le secrétaire de l’accès à la santé.

Demain, samedi 16, l’avion Aerolineas Argentinas retournera en Argentine, apportant le deuxième lot de vaccins Spoutnik V. L’avion, parti jeudi soir 14 pour la Russie depuis l’aéroport international d’Ezeiza, sera de retour sur le sol national le samedi 16 à midi, pour poursuivre le plan de vaccination prévu par le gouvernement pour stopper l’avancée du coronavirus. Aerolineas Argentinas vol AR1060, parti à 21h14, a été effectué directement sur un Airbus 330-200 immatriculation LV-GHQ sous le nom de «ferry»: l’avion a voyagé à vide, uniquement avec l’équipage de cabine et les techniciens de maintenance et de fret.

Buenos Aires est la province avec le plus grand nombre de personnes vaccinées, avec un total de 46670 personnes, suivi par Cordoue (14.123), Santa Fe (8 582) et la Ville de Buenos Aires (7 950).

le 300 mille doses arrivés en décembre ont été stockés dans une propriété de la société Andreani et ils ont juste commencé à être appliqués au personnel de santé le Mardi 29 de ce mois.

Dans ce lot de vaccins, la province de Buenos Aires a reçu 123 000 doses; Santa Fe, 24 100; la ville autonome de Buenos Aires, 23 100; Cordoue, 21 900; Tucumán, 11 500; Mendoza, 11 100; Entre Ríos, 10 100; Saut, 8 300; Chaco, 7 700; Corrientes, 6 700; Santiago del Estero, 5 900; Missions, 5 200; San Juan, 4 700; Jujuy, 4 600; Rio Negro, 4 400; Neuquén, 3 600; Formosa, 3 400; Saint-Louis, 3 300; Chubut, 3 000; Catamarca, 2 800; La Rioja, 2 600; Santa Cruz, 2 400; La Pampa, 2300 et Tierra del Fuego, 1300.

