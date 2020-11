Agustin Marcarian / .

Le ministère de la Santé de la Nation a rapporté ce mardi que, au cours des dernières 24 heures, 279 décès et 11 977 nouveaux cas positifs de coronavirus ont été enregistrés. Avec ces données, le nombre total de personnes infectées dans tout le pays s’élève à 1 262 476 et les décès au total 34 183.

Sur le total des décès, 154 sont des hommes et 124 des femmes. Une personne déclarée décédée, résidant dans la province de Buenos Aires, ne

enregistre les données sexuelles.

** Un homme et deux femmes, tous résidents de la province de Buenos Aires, étaient

reclassé.

Ce matin, le ministre de la Santé de la ville de Buenos Aires, Fernan Quirós, a assuré que bien qu’un vaccin soit approuvé et appliqué aux groupes à risque, “Les soins devront se poursuivre car ils n’empêcheront pas la circulation du virus.”

«Il est important de dire aux gens que nous travaillons pour connaître les résultats de la phase 3 de tous ces vaccins, ce qui nous permettra confirmer scientifiquement le degré de sécurité, ses effets néfastes et la sécurité, et d’autre part l’efficacité », a souligné le fonctionnaire.

“Le problème à résoudre n’est pas celui de ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, ce qui va être un petit groupe de personnes irresponsables, mais de voir comment faire dans un court laps de temps pour vacciner l’énorme demande de personnes qu’il y aura“, Contribué Daniel Gollan, Ministre de la santé de la province de Buenos Aires.

«En termes de pandémie, nous nous intéressons à un vaccin efficace à 50% selon l’OMS. Pfizer a donné 90% et le reste sera bien au-dessus de 50%», A-t-il souligné.

Dans ce sens, son homologue de Buenos Aires a commenté: «Nous avons peu d’informations, quelque chose est apparu hier sur le vaccin Pfizer. Sûrement les prochaines semaines, nous aurons l’ouverture technique et scientifique, car La première coupe de la phase 3 sera faite, qui se poursuivra encore deux ou trois ans, et les données de ce qu’il a publié sont encourageantes, car l’efficacité est très élevée“Il ajouta.”

“Au-delà du vaccin, nous devons continuer à parler comment nous allons prendre soin de nous pendant que nous récupérons plus d’activités, bien que le tout avec un certain niveau d’adaptation, le moins ennuyeux possible. L’adaptation la plus fondamentale que nous devons maintenir est de tout emmener dans des espaces ouverts, qu’il s’agisse d’activités humaines, éducatives ou professionnelles », a déclaré Quirós.

Et il a ajouté: “L’espace ouvert est 20 fois plus sûr que l’espace fermé, où tout doit être bien ventilé pour que l’air puisse circuler.”

