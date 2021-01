Le ministère de la Santé de la Nation a rapporté ce mercredi 6 janvier que, au cours des dernières 24 heures, 191 décès et 13441 nouveaux cas positifs de COVID-19.

Avec ces données, le nombre total de personnes infectées s’élève à 1 676 171 et les victimes mortelles au total à 43 976.

Selon la partie épidémiologique, du nombre total de décès enregistrés aujourd’hui: 102 sont des hommes (53 résidents de la province de Buenos Aires, 15 de la ville de Buenos Aires, 3 de Chaco, 3 de Córdoba, 1 de Corrientes, 3 d’Entre Ríos, 1 de Mendoza, 4 de Río Negro, 1 de San Juan, 5 de Santa Cruz, 11 de Santa Fe et 2 de Tierra del Fuego) et 89 sont des femmes (58 habitants de la province de Buenos Aires, 12 de la ville de Buenos Aires, 2 de Córdoba, 3 d’Entre Ríos, 1 de Mendoza, 1 de Río Negro, 1 de San Juan, 2 de Santa Cruz, 7 de Santa Fe et 2 de la Terre de Feu).

Actuellement 3521 personnes sont admises dans les unités de soins intensifs (USI). En ce qui concerne les pourcentages d’occupation, au niveau national, il est de 54,3%, tandis que dans l’AMBA, il est de 58,5%.

Entre ce mardi et hier, 49.116 tests ont été réalisés Depuis le début de l’épidémie, 5 050 350 tests de diagnostic ont été réalisés pour cette maladie, ce qui équivaut à 111 298 échantillons par million d’habitants..

Sur les 13441 cas, 5 251 sont de la province de Buenos Aires, 1 418 de la ville de Buenos Aires, 39 de Catamarca, 274 de Chaco, 486 de Chubut, 205 de Corrientes, 914 de Cordoue, 534 d’Entre Ríos, 7 de Formose, 14 de Jujuy , 402 de La Pampa, 9 de La Rioja, 157 de Mendoza, 4 de Misiones, 568 de Neuquén, 381 de Río Negro, 50 de Salta, 113 de San Juan, 62 de San Luis, 461 de Santa Cruz, 1.511 de Santa Fe, 181 de Santiago del Estero, 171 de Terre de Feu et 229 de Tucumán.

Face à l’augmentation des cas de COVID-19 qui sévit dans le pays, ce mardi matin le président de la Société argentine d’infectologie (SAI), Omar a poursuivi, se réfère à l’impact du comportement de la population.

“La faible perception du risque chez les jeunes est ce qui inquiète le plus. Ils ont un risque de mortalité plus faible mais sont néanmoins un facteur clé très important dans la transmission de cette infection à leurs parents, oncles, grands-parents et autres personnes de plus de 60 ans.», A souligné Sued en visioconférence, à partir du rapport quotidien émis par la salle de situation du Comité exécutif national de la santé pour lutter contre le coronavirus.

Selon le président de l’ISC, la mortalité peut être faible chez les jeunes, mais pour les plus de 60 ans, elle double chaque décennie. “De cette façon, une personne de plus de 80 ans peut avoir un risque de mortalité jusqu’à 30% plus élevé“A déclaré Sued et renforcé la population pour ne pas perdre de vue les mesures d’hygiène et de sécurité qui ont été recommandées depuis mars 2020. Parmi elles, l’utilisation de masques même en plein air, la distance sociale de deux mètres, le se laver les mains et éviter les réunions.

De son côté, le secrétaire à l’accès à la santé, Carla Vizzotti, et le directeur national de l’épidémiologie et de l’information stratégique, Analía Rearte, a partagé des informations sur l’application du vaccin Spoutnik.

Selon Vizzotti, il est important de renforcer la confiance en ce qui concerne le vaccin et, par conséquent, il a souligné la surveillance de la sécurité des vaccins.

«L’Argentine dispose, depuis plus de dix ans, d’un système de surveillance passive articulé avec la zone de pharmacovigilance ANMAT de tous les aspirateurs du calendrier et d’une Commission nationale de sécurité vaccinale composée d’experts indépendants pour pouvoir analyser ces événements. Concernant les vaccins COVID-19, au 3 janvier à 18h00, 1088 événements ont été signalés, dont 97,7% sont bénins et 92% sont liés à la vaccination», A déclaré le secrétaire à l’accès à la santé en référence aux 39 599 doses appliquées.

J’ai continué à lire:

L’expédition de la deuxième série de vaccins vers les provinces a commencé à avancer avec l’opération nationale

Alberto Fernández a proposé aux gouverneurs la fermeture des activités de 23 à 6 dans tout le pays

Ana Rosenfeld a reçu le vaccin COVID-19 à Miami: “Ils le donnent gratuitement à toute personne de plus de 65 ans”