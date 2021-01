Le ministère de la Santé de la Nation a rapporté ce mercredi que, au cours des dernières 24 heures, il y avait eu 135 décès et 12725 nouveaux cas positif pour le coronavirus. Avec ces données, le nombre de décès s’élève à 44 983 alors que le nombre total d’infectés est de 1 757 429.

Sur les décès signalés aujourd’hui, 71 sont des hommes (30 résidents dans la province de Buenos Aires, 4 dans la ville de Buenos Aires, 3 à Chaco, 2 à Chubut, 5 à Córdoba, 1 à Entre Ríos, 3 à Mendoza, 4 à Misiones, 4 à Río Negro, 2 à Santa Cruz, 10 de Santa Fe, 1 de Santiago del Estero, 1 de Tierra del Fuego et 1 de Tucumán) et 50 sont des femmes (18 résidents dans la province de Buenos Aires, 3 dans la ville de Buenos Aires, 3 à Chaco, 1 à Chubut, 5 à Córdoba, 6 à Entre Ríos, 3 à Mendoza, 2 à Misiones, 1 à Río Negro, 3 à San Juan, 1 de San Luis, 2 de Santa Cruz, 8 de Santa Fe, 1 de Santiago del Estero et 2 de Tucumán).

Entre le mardi 12 janvier et aujourd’hui, 50 648 tests ont été réalisés et depuis le début de l’épidémie, 5 365 242 tests de diagnostic de cette maladie ont été réalisés, ce qui équivaut à 118 237 échantillons par million d’habitants.

D’autre part, Le taux d’occupation des lits dans les unités de soins intensifs du pays est de 55,9%, tandis que dans la région métropolitaine de Buenos Aires, il est de 59,3%.

Sur les 12725 notifiés par le portefeuille de la santé, 4.859 sont de la province de Buenos Aires, 1.204 de la ville de Buenos Aires, 70 de Catamarca, 288 de Chaco, 528 de Chubut, 395 de Corrientes, 818 de Córdoba, 581 de Entre Ríos , 54 de Formosa, 17 de Jujuy, 229 de La Pampa, 11 de La Rioja, 150 de Mendoza, 27 de Misiones, 463 de Neuquén, 393 de Río Negro, 67 de Salta, 163 de San Juan, 38 de San Luis, 323 de Santa Cruz, 1 502 de Santa Fe, 165 de Santiago del Estero, 101 de Tierra del Fuego et 279 de Tucumán.

Dans la partie épidémiologique d’hier, plus de 13 700 nouvelles infections ont été signalées, l’un des chiffres les plus élevés enregistrés ces dernières semaines et qui montre la courbe ascendante des cas depuis la mi-décembre. Un exemple de cela est ce qui se passe dans la province de Buenos Aires, où il y a un mois, il y avait en moyenne 1 300 infections par jour et aujourd’hui ce nombre a triplé.

Selon le dernier rapport du ministère de la Santé de Buenos Aires, qui dirige Daniel Gollan, dans la semaine du 7 au 13 décembre 2020, le nombre moyen de cas était 1365 par jour. Au cours de la semaine du 4 au 10 janvier 2021, la moyenne quotidienne est devenue 4510 cas. L’augmentation était exponentielle.

Au niveau le plus spécifique, dans l’AMBA, les infections quotidiennes sont passées de 815 à 2969, tandis qu’à l’intérieur de Buenos Aires, ils étaient à 545 par jour et actuellement la moyenne est de 1 529.

L’augmentation des personnes infectées a commencé à être observée chez les gardiens de l’hôpital et dans les résultats des tests PCR. Aussi dans l’augmentation des appels vers 148, un nombre fourni par la province que les gens peuvent consulter lorsqu’ils présentent des symptômes.

Pour le moment, quelque chose de saillant est que le système de santé fonctionne bien. Aujourd’hui, il a des lits disponibles. Actuellement, le pourcentage de lits de soins intensifs occupés à l’intérieur de la province est de 41,81%.

Dans ce contexte, les autorités travaillent pour que la saison estivale se poursuive, sans exclure de nouvelles restrictions, pendant la réalisation du plan de vaccination.

Concernant ce dernier, hier le président d’Aerolineas Argentinas, Pablo Ceriani, a confirmé que Demain, jeudi à 21h00, un autre avion décollera pour Moscou pour apporter le deuxième lot de 300000 vaccins Spoutnik V arrivés le 24 décembre.

Bien que tout indiquait que les prochains voyages allaient Corée du Sud ou Inde, où le vaccin russe serait produit pour le marché argentin, le gouvernement a commencé le voyage pour retourner dans la capitale russe.

La date initialement évaluée était le 14 janvier à 8 h 35 du matin, pour revenir à Buenos Aires le 15 vers minuit. Mais il partira enfin jeudi à 21 heures et atterrira samedi à midi.

D’un point de vue logistique, le vol n’entraîne pas de complications majeures du fait de la réduction du nombre de doses à transporter. “Le vol, qui devrait arriver dans le pays samedi à midi, durera environ 40 heures et sera composé d’un total de 20 personnes pour effectuer l’opération sans escale technique”, a détaillé le président de Airlines.

