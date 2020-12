Un médecin contrôle les patients COVID-19 dans l’unité de soins intensifs, le 30 septembre 2020, dans un hôpital de la province de Buenos Aires (Argentine). . / Juan Ignacio Roncoroni / Archives

Le ministère de la Santé de la Nation a rapporté ce vendredi que, au cours des dernières 24 heures, 138 décès et 7 002 nouveaux cas positifs de coronavirus ont été enregistrés. Avec ces données, le nombre total de personnes infectées dans tout le pays est de 1 531 374 et les décès au total 41 672.

Sur le total des décès, 66 sont des hommes et 69 des femmes. Trois personnes, résidant dans la province de La Rioja, ont été enregistrées sans données sexuelles.

Actuellement 3 434 personnes sont admises dans les unités de soins intensifs (USI). En ce qui concerne les pourcentages d’occupation, au niveau national, il est de 54,4%, tandis que dans l’AMBA, il est de 58,4%.

Au cours des dernières 24 heures, 32 002 tests ont été réalisés et depuis le début de l’épidémie, 4 437 322 tests de diagnostic ont été réalisés pour cette maladie, ce qui équivaut à 97 788 échantillons par million d’habitants.

Ce matin, le président Alberto Fernández a prolongé les mesures de distanciation sociale jusqu’au 31 janvier 2021. Il a également confirmé que les premières doses du vaccin Spoutnik V arriveront bientôt: «Nous commencerons prochainement à vacciner les travailleurs essentiels qui sont les plus exposés et les plus nécessiteux avec ceux qui travaillent dans les forces de santé et de sécurité».

Le Sous-secrétariat à la qualité, à la réglementation et à l’inspection, Judit Díaz Bazán, a souligné lors du rapport du matin sur le COVID-19 «l’importance des ressources humaines dans la pandémie et dans la nouvelle étape de la vaccination» et a signalé que d’avril à nos jours, 1289 professionnels itinérants ils ont voyagé “pour aider à la performance de chaque province sur tout le territoire argentin”.

De cette manière, médecins, infirmières, kinésiologues, thérapeutes, épidémiologistes, techniciens d’urgence, biochimistes et émergents «Ils ont travaillé pour mettre leurs efforts», a déclaré le sous-secrétaire et ajouté dans cette reconnaissance au personnel dédié à la logistique, au transport, à l’enregistrement des données et au nettoyage qui “est très important dans cette situation”.

Le responsable a également demandé “de ne pas baisser les bras en surveillance active, de continuer à prendre soin de soi, de maintenir la distanciation sociale”, car “prendre soin de l’autre implique de revoir mon comportement pour éviter l’exposition au virus”.

Concernant la situation épidémiologique du COVID-19 au niveau national, le directeur national de l’épidémiologie et de l’analyse de la situation, Analía Rearte, a rapporté qu’à ce jour, le nombre de tests effectués par PCR est de 4 405 320.

Ensuite, le directeur national du Talent Humain, Pedro Silberman, a donné des détails sur le programme Activate du portefeuille national de la santé, qui consistait en l’accompagnement territorial de volontaires argentins pour l’exécution de différentes tâches pendant la pandémie.

«Le programme est né d’une résolution conjointe entre les ministères de l’Éducation et de la Santé où les zones de bénévolat des 54 universités nationales et provinciales qui y ont participé ont rendu leurs étudiants disponibles», a expliqué Silberman.

Le nouveau défi est la participation au programme 10 mille volontaires pour la vaccination contre le COVID-19 que le ministre Ginés González García a lancé mardi dernier.

«Nous apprécions le soutien des universités et des bénévoles qui se sont montrés à la hauteur de la situation pendant la pandémie», a conclu Silberman.

J’ai continué à lire:

Alberto Fernández: “Nous continuerons la distanciation sociale jusqu’au 31 janvier”

Carla Vizzotti: “Nous avons la possibilité d’avoir des doses de Spoutnik V pour vacciner jusqu’à 25 millions de personnes entre janvier et juin 2021”