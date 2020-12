Le ministère de la Santé de la Nation a rapporté ce dimanche que, au cours des dernières 24 heures, 149 décès et 5 030 nouveaux cas positifs de COVID-19 ont été enregistrés. Avec ces données.

Le nombre total d’infectés s’élève à 1 583 927 et les décès au total à 42 650.

Selon la partie épidémiologique, du nombre total de décès: 97 sont des hommes (71 de la province de Buenos Aires, 3 de la ville de Buenos Aires, 1 de Chubut, 3 de La Rioja, 1 de Río Negro, 1 de Salta, 1 de San Luis, 2 de Santa Cruz, 11 de Santa Fe, 1 de Santiago del Estero et 2 de la Terre de Feu) et 52 femmes (39 de la province de Buenos Aires, 1 de Chaco, 1 d’Entre Ríos, 1 de Río Negro, 1 de San Luis, 1 de Santa Cruz, 5 de Santa Fe, 2 de Santiago del Estero et 1 de Tierra del Fuego) .

Actuellement, 3 313 personnes sont admises dans les unités de soins intensifs (USI). En ce qui concerne les pourcentages d’occupation, au niveau national, il est de 52,6%, tandis que dans l’AMBA, il est de 56,2%.

Au cours des dernières 24 heures, 21 455 tests ont été réalisés et depuis le début de l’épidémie, 4 683 310 tests de diagnostic ont été réalisés pour cette maladie, ce qui équivaut à 103 209 échantillons par million d’habitants.

Sur les 5030 infections enregistrées aujourd’hui, 1.996 sont de la province de Buenos Aires, 728 de la ville de Buenos Aires, 46 de Catamarca, 70 de Chaco, 155 de Chubut, 235 de Corrientes, 227 de Córdoba, 155 d’Entre Ríos, 1 de Formose, 6 de Jujuy , 189 de La Pampa, 7 de La Rioja, 51 de Mendoza, 23 de Misiones, 82 de Neuquén, 163 de Río Negro, 37 de Salta, 10 de San Juan, 38 de San Luis, 242 de Santa Cruz, 406 de Santa Fe, 24 de Santiago del Estero, 88 de Terre de Feu et 51 de Tucumán.

Pendant, le pays se lance le “Plan stratégique de vaccination contre le COVID-19”. “Les vaccins seront fournis par l’Etat national et le plan de vaccination est gratuit, volontaire et quelle que soit l’histoire d’avoir souffert de coronavirus”, ont-ils assuré auprès du ministère de la Santé de la Nation.

L’objectif -ils détiennent du portefeuille de la santé- est de vacciner cent pour cent de la population de manière échelonnée et progressive, en fonction de la hiérarchisation des risques et de la disponibilité progressive et croissante de la ressource.

La distribution du vaccin Spoutnik se fera «avec une logistique fédérale, équitable et proportionnelle». Ce sera, soutiennent-ils à partir du compte Twitter du ministère de la Santé de la Nation, “un plan de vaccination sans antécédents».

Les vaccins seront fournis par l’Etat national et le plan de vaccination est gratuit, volontaire et indépendamment de l’histoire d’avoir souffert de coronavirus.

La liste des doses est dirigée par la Province de Buenos Aires avec 123000. Elle est suivie par la province de Santa Fe avec 24 100 vaccins et la ville de Buenos Aires avec 23 100 vaccins.

Cordoue en recevra 21 900; Tucuman 11 500; Mendoza 11 000; Entre les rivières 10 100; Saut 8 300; Chaco 7 700; Courant 6 700; Santiago del Estero 5 900; Missions 5 200; San Juan 4 700; Jujuy 4 600; Rio Negro 4 400; Neuquen 3 600; Formosa 3 400; Saint-Louis 3 300; Chubut 3 000; Catamarca 2 800; La Rioja 2 600; Santa Cruz 2 400; La Pampa 2300 et Tierra del Fuego 1300.

“Nous sommes moins de 10 pays que nous commençons à vacciner avant la fin de l’année», A assuré le président Alberto Fernández, au milieu de l’attente et de la polémique suscitées par l’arrivée du vaccin Spoutnik V dans le pays et la mise en œuvre d’un plan de vaccination dès mardi 29 décembre.

La priorité sera pour le personnel de santé. En second lieu, les adultes âgés de 70 ans et plus et les personnes âgées vivant dans des maisons de longue durée.

À quoi ressemblera le schéma de candidature? Le début de la vaccination se fera dans les grandes agglomérations urbaines, où les preuves indiquent qu’il y a une proportion plus élevée de cas confirmés, avec une transmission communautaire soutenue et les taux de mortalité bruts les plus élevés..

La priorité sera pour le personnel de santé. En second lieu, comme le plan l’indique, se trouvent les adultes de 70 ans et plus et les personnes âgées vivant dans des maisons de longue durée. Il est suivi des adultes âgés de 60 à 69 ans; le personnel des Forces armées, de la sécurité et des services pénitentiaires et les adultes de 18 à 59 ans appartenant à des groupes à risque. Vers la fin, le personnel enseignant et non enseignant (initial, primaire et secondaire) et; enfin d’autres populations «définies par les juridictions et la disponibilité des doses».

«Ce schéma peut être modifié à la lumière des nouvelles preuves scientifiques, de la situation épidémiologique et de la disponibilité des vaccins», indiquent-ils depuis le site Internet du ministère de la Santé.

