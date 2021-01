Il ministère de la Santé a rapporté ce lundi que dans le dernier 24 heures Ils se sont enregistrés 160 morts et 8704 nouvelles infections du coronavirus en Argentine. Avec ces nouvelles données, le nombre total d’infectés depuis le début de la pandémie s’élevait à 1 730 921 et le nombre total de défunts est passé à 44,654.

Sur le total des décès, 103 étaient des hommes et 56 des femmes. Ils ont été exécutés 32363 tests et depuis le début de l’épidémie, il y avait 5 260 563 tests de diagnostic de cette maladie, ce qui équivaut à 115 930 échantillons par million d’habitants.

Une autre des données issues du portefeuille dirigé par Ginés González García est le pourcentage de lits occupés en soins intensifs. À niveau national est de 54,6% et dans le AMBA atteindre le 58,8%.

Concernant les infections enregistrées au cours des dernières 24 heures, 3180 Ils sont originaires de la province de Buenos Aires, 915 de la ville de Buenos Aires, 31 de Catamarca, 154 du Chaco, 154 de Chubut, 169 de Corrientes, 297 De Cordoue, 179 d’Entre Ríos, vingt et un de Formose, 17 de Jujuy, 203 de La Pampa, 13 de La Rioja, 105 de Mendoza, 25 des missions, 405 de Neuquén, 350 de Río Negro, 49 de Salta, 86 de San Juan, 69 de San Luis, 342 depuis Santa Cruz, 1072 de Santa Fe, 171 de Santiago del Estero, 85 de la Terre de Feu, 261 de Tucumán.

Les cas de Covid-19 continuent d’augmenter dans tout le pays et des mesures restrictives ont commencé à être appliquées dans la majorité des provinces. Vendredi dernier, le gouvernement a publié un décret réglementaire établissant des indicateurs techniques que les gouverneurs doivent prendre comme paramètres. De cette façon, le président Alberto Fernández a délégué aux dirigeants le pouvoir de dicter l’application de mesures restrictives.

En ce sens, deux des quartiers les plus peuplés, la province de Buenos Aires et la ville autonome de Buenos Aires, ont décidé d’emprunter la même voie. Sur le territoire de Buenos Aires Axel Kicillof a décidé de continuer à appliquer le système de phases qu’il a utilisé en 2020. Avec ce système, 118 communes des restrictions ont été appliquées pour les échanges entre 1 à 6 heures du matin.

En ce qui concerne la capitale fédérale, Horacio Rodríguez Larreta a pris la même décision du gouverneur et a décidé de restreindre l’activité commerciale dans le même créneau horaire. Aucun des deux gouvernements n’a choisi de suspendre la diffusion. Et dans les deux efforts, ils ont souligné que si les cas continuent d’augmenter, ils devront prendre des mesures plus strictes pour couper la circulation du virus.

Carlos Bianco, A déclaré dimanche dernier le chef de cabinet de Buenos Aires que bien que les autorités sanitaires et politiques ne souhaitent pas que l’augmentation des cas “devienne une deuxième vague”, si la négligence sociale persiste, “le nombre d’infections continuera d’augmenter”. . En ce sens, il a précisé: “Si les cas continuent d’augmenter, cela signifiera que nous devrons prendre des mesures plus restrictives.”

Pour évaluer l’évolution de la situation sanitaire pendant la saison estivale, demain Kicillof rencontrera les maires des communes de la Côte. La réunion se tiendra à Santa Clara et l’objectif est de faire une analyse de la situation épidémiologique, et d’évaluer s’il y a lieu d’appliquer des mesures restrictives dans le cas où les perspectives ne sont pas encourageantes.

En revanche, ce matin, le gouvernement national a semé la confusion quant à l’application du vaccin. Le secrétaire de l’accès à la santé, Carla Vizzotti, a déclaré que “dans ce contexte de pandémie, il est très logique de penser que davantage de personnes peuvent être vaccinées avec la première dose” de Spoutnik V et “Reportez la seconde jusqu’à ce que l’épidémie soit sous contrôle” de coronavirus.

Dans ce cadre, le responsable a indiqué que «la décision sanitaire la plus importante que nous devons considérer est de savoir si nous voulons faire vacciner 10 millions de personnes d’ici mars avec deux doses ou si nous préférons avoir 20 millions de personnes avec une seule». Dans cette ligne, il a ajouté que “Les intervalles entre les doses pour les vaccins sont d’au moins 21 jours, mais si plus de temps s’écoule entre une application et une autre, ce n’est pas un problème pertinent.”

«La décision la plus importante en matière de santé que nous devons prendre est de savoir si nous voulons que 10 millions de personnes soient vaccinées d’ici mars avec deux doses ou si nous préférons avoir 20 millions de personnes avec une seule. Dans ce contexte de pandémie, il est très logique de penser que plus de personnes peuvent être vaccinées avec la première dose et reporter la seconde jusqu’à ce que l’épidémie soit déjà maîtrisée », a-t-il déclaré dans un entretien avec la page 12.

J’ai continué à lire

Côte Atlantique: après avoir annulé 50 partis clandestins, le gouvernement de Buenos Aires a prévenu qu’il ajoutera des restrictions si l’augmentation des cas se poursuit

Axel Kicillof rencontrera à nouveau les maires de la côte atlantique pour analyser l’impact des restrictions nocturnes