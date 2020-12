Le ministère de la Santé de la Nation a rapporté ce lundi qu’au cours des dernières 24 heures 218 décès et 7 216 nouveaux cas positifs de COVID-19 ont été enregistrés. Avec ces données le nombre total de personnes infectées s’élève à 1590513 et le nombre de décès à 42650.

Selon la partie épidémiologique, du nombre total de décès: 120 sont des hommes (47 de la province de Buenos Aires, 11 de la ville de Buenos Aires, 6 de Chaco, 4 de Chubut, 5 de Córdoba, 1 de Corrientes, 1 d’Entre Ríos, 4 de La Pampa, 1 de Mendoza, 5 de Río Negro, 1 de Salta, 6 de Santa Cruz et 28 de Santa Fe) et 98 femmes (43 de la province de Buenos Aires, 9 de la ville de Buenos Aires, 1 de Chaco, 2 de Córdoba, 1 de Corrientes, 1 d’Entre Ríos, 1 de Jujuy, 4 de La Pampa, 2 de Mendoza, 1 de Río Negro, 1 de San Juan, 1 de San Luis, 3 de Santa Cruz, 27 de Santa Fe, 1 de Tucumán).

Actuellement, 3 319 personnes sont admises dans les unités de soins intensifs (USI). En ce qui concerne les pourcentages d’occupation, au niveau national, il est de 52,6%, tandis que dans l’AMBA, il est de 55,5%. Au cours des dernières 24 heures, 28 978 tests ont été réalisés et depuis le début de l’épidémie, 4 712 288 tests de diagnostic ont été réalisés pour cette maladie, ce qui équivaut à 103 848 échantillons par million d’habitants.

Sur les 7216 nouvelles infections signalées aujourd’hui, 2873 sont de la province de Buenos Aires, 863 de la ville de Buenos Aires, 31 de Catamarca, 121 de Chaco, 451 de Chubut, 183 de Corrientes, 286 de Cordoue, 178 d’Entre Ríos, 7 de Formose, 3 de Jujuy , 208 de La Pampa, 4 de La Rioja, 77 de Mendoza, 3 de Misiones, 206 de Neuquén, 263 de Río Negro, 8 de Salta, 150 de San Juan, 34 de San Luis, 265 de Santa Cruz, 718 de Santa Fe, 61 de Santiago del Estero, 63 de Terre de Feu et 160 de Tucumán.

Depuis demain, le pays lancera le “Plan stratégique de vaccination contre le COVID-19”. “Les vaccins seront fournis par l’Etat national et le plan de vaccination est gratuit, volontaire et quelle que soit l’histoire d’avoir souffert de coronavirus”, ont-ils assuré auprès du ministère de la Santé de la Nation. L’objectif -ils maintiennent du portefeuille sanitaire- est de vacciner cent pour cent de la population de manière échelonnée et progressive, en fonction de la hiérarchisation des risques et de la disponibilité progressive et croissante de la ressource.

La distribution du vaccin Spoutnik V se fera «avec une logistique fédérale, équitable et proportionnelle». Ce sera, soutiennent-ils à partir du compte Twitter du ministère de la Santé de la Nation, “un plan de vaccination sans antécédents».

La liste des doses est dirigée par la Province de Buenos Aires avec 123000. Elle est suivie par la province de Santa Fe avec 24 100 vaccins et la ville de Buenos Aires avec 23 100 vaccins. Cordoue en recevra 21 900; Tucuman 11 500; Mendoza 11 000; Entre les rivières 10 100; Saut 8 300; Chaco 7 700; Courant 6 700; Santiago del Estero 5 900; Missions 5 200; San Juan 4 700; Jujuy 4 600; Rio Negro 4 400; Neuquen 3 600; Formosa 3 400; Saint-Louis 3 300; Chubut 3 000; Catamarca 2 800; La Rioja 2 600; Santa Cruz 2 400; La Pampa 2300 et Tierra del Fuego 1300.

Ce lundi matin, lors de la publication du rapport quotidien issu de la salle de situation du Comité Exécutif National de la Santé pour lutter contre le COVID-19, le Secrétaire de l’Accès à la Santé, Carla Vizzotti, et le sous-secrétaire aux stratégies de santé, Alejandro Costa, a partagé des informations sur la distribution fédérale des premières doses du vaccin Spoutnik et le début de la campagne de vaccination.

«L’Argentine est un pays fédéral, nos campagnes de vaccination sont toujours articulées avec la Commission nationale d’immunisation, avec les 24 juridictions, la distribution est fédérale et équitable et il a été convenu avec les provinces de distribuer près de 150 000 doses à 32 points dans les 24 juridictions 146 250 doses, soit 325 conservateurs sur 173 palettes », a souligné Vizzotti.

“Le 29 décembre à 9 h, chaque juridiction commencera cette campagne de vaccination, la plus importante de notre histoire, en collaboration avec la population cible dans ce cas.À ce stade, il s’agit du personnel de santé des grandes agglomérations urbaines, là où la pandémie a eu le plus grand impact et où le risque d’avoir une deuxième vague est également plus élevé. Le personnel de santé des zones fermées continue à figurer sur la liste des priorités, les unités de soins intensifs sont des activités à plus haut risque, avec une plus grande exposition, avec un plus grand nombre de cas et des zones fermées, et le personnel de laboratoire qui manipule le virus pour effectuer des diagnostics », a ajouté le secrétaire de l’accès à la santé.

