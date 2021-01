Le ministère de la Santé de la Nation a rapporté mardi 26 janvier qu’au cours des dernières 24 heures, il y avait eu 219 décès et 10 409 nouveaux cas positifs de COVID-19. Avec ces données le nombre total de personnes infectées s’élève à 1 885 210 et le nombre de décès à 47 253.

Selon la partie épidémiologique, du total des décès enregistrés à la date de la date: 118 sont des hommes et 95 des femmes.

Au cours d’hier matin, dans le rapport quotidien qui est émis depuis la salle de situation du Comité exécutif national de la santé pour lutter contre le coronavirus, le secrétaire à l’accès à la santé, Carla Vizzotti, et le directeur national de la lutte contre les maladies transmissibles, Juan Manuel Castelli, a partagé des informations sur l’indice de risque épidémiologique par département au 21 janvier 2021.

“Il y a un nombre important de départements de notre pays qui sont en rouge. Cela signifie que le nombre de cas est en augmentation, fondamentalement dans l’AMBA », a expliqué Vizzotti face aux deux millions de personnes infectées par le coronavirus en Argentine.

Conformément à la question, le Secrétaire à l’accès à la santé a déclaré que Il est temps pour les autorités provinciales et municipales de chercher à minimiser les déplacements de personnes, sans impact sur les activités commerciales et productives. “Ceci est réalisé faire un travail pour réduire le risque et la transmission du COVID-19 dans chacun de ces départements », a-t-il déclaré.

La secrétaire à l’accès à la santé, Carla Vizzotti, et le directeur national de la lutte contre les maladies transmissibles, Juan Manuel Castelli, ont partagé des informations sur l’indice de risque épidémiologique par département au 21 janvier 2021.

D’autre part, le directeur national de l’épidémiologie et de l’analyse de la situation sanitaire, Analía Rearte, a parlé de l’augmentation du nombre de cas de coronavirus. Selon leurs déclarations, le fardeau de morbidité le plus important est celui des personnes de moins de 60 ans, tandis que le plus grand fardeau de mortalité et de maladie grave est celui de plus de 60 ans.

«C’était le cas dans de nombreux pays du monde où les jeunes sont ceux qui tombent malades et ceux qui transmettent la maladie. Même si les plus de 60 ans sont en congé ou un groupe très prudent qui ne sort pas, qui ne tient pas de rassemblements sociaux, le nombre élevé de transmission communautaire et la transmission communautaire soutenue conduisent à ces groupes. finissent par tomber malade, puis le nombre de cas graves augmente », a déclaré Rearte.

Dans notre pays, selon le directeur national de l’épidémiologie et de l’analyse de la situation sanitaire, le pic des cas de COVID-29 a eu lieu en octobre. Plus tard, les cas ont commencé à décliner et, à la mi-décembre, une augmentation a été observée à nouveau du nombre d’infections. “Nous avons un rôle très important dans ce qui est la transmission et ce qui ne rend pas les autres malades”, at-il dit. .

Sur le site Web du Ministère de la Santé de la Nation, demandez à la population qui se déplace sur la côte atlantique ou à l’intérieur du pays de soutenir les mesures de sécurité et d’hygiène mises en œuvre depuis mars 2020.

«En voyage, j’ai continué à respecter les règles de prévention et de distanciation sociale. Gardez la distance de 2 mètres. Portez une jugulaire faite maison dans les lieux publics. Lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon. J’ai toussé et éternué dans le creux de mon coude », disent-ils.

