Le ministère de la Santé a rapporté ce vendredi que, au cours des dernières 24 heures, 220 décès et 10753 nouvelles infections à coronavirus ont été enregistrés en Argentine. Avec ces nouvelles données, le nombre total de personnes infectées depuis le début de la pandémie s’est élevé à 1 853 830 et le nombre total de décès a grimpé à 46 575.

Parmi les décès signalés dans le rapport d’aujourd’hui, 137 sont des hommes (72 résidents de la province de Buenos Aires, 9 de la ville de Buenos Aires, 4 de Chaco, 10 de Chubut, 7 de Córdoba, 3 d’Entre Ríos, 1 de Jujuy, 2 de La Rioja, 2 de Mendoza, 3 de Misiones, 2 de Neuquén, 5 de Río Negro, 1 de Salta, 10 de Santa Fe, 2 de Santiago del Estero, 2 de Tierra del Fuego et 2 de Tucumán) et 77 sont des femmes (43 résidents de la province de Buenos Aires, 1 de Buenos Aires, 1 de Chaco, 4 de Chubut, 1 de Córdoba, 6 de Corrientes, 3 d’Entre Ríos, 2 de Río Negro, 1 de Santa Cruz, 7 de Santa Fe , 1 de Santiago del Estero et 7 de Terre de Feu).

Dans la partie épidémiologique, il est également précisé que six personnes décédées de la province de Buenos Aires et deux autres de la capitale fédérale ont été enregistrées sans données sur le sexe.

Entre hier et ce vendredi, 55 439 tests ont été réalisés. Depuis le début de l’épidémie, 5 806 612 tests de diagnostic de cette maladie ont été réalisés, ce qui équivaut à 127 964 échantillons par million d’habitants.

Actuellement, 3 631 personnes atteintes du COVID-19 sont hospitalisées dans des unités de soins intensifs. Selon le portefeuille de la santé, le pourcentage d’occupation des lits de soins intensifs est de 55% à l’échelle nationale. Dans la zone métropolitaine de Buenos Aires, ce chiffre est plus élevé: il atteint 61,4%.

Ce matin, le gouvernement national a annoncé que Dimanche prochain, un nouveau vol Aerolineas Argentinas partira pour la Russie pour apporter 600000 doses supplémentaires au pays du vaccin Spoutnik V, le maximum autorisé à ce jour sur chaque avion.

Derrière l’annonce, il y a une autre réalité: le gouvernement a déjà escompté que les 5 millions de doses que les Russes avaient promis pour janvier n’arriveront pas.

Le contrat signé avec le Fonds d’investissement russe (RDIF est son acronyme en anglais) prévoyait un total de 4 millions pour la première dose et 1 million pour la seconde au cours de ce mois. En février, 15 millions de doses supplémentaires devraient arriver (6 millions de la première dose et 4 de la seconde).

Pendant ce temps, le Province de Buenos Aires a permis aujourd’hui une application pour tous les téléphones portables grâce à laquelle les résidents de plus de 18 ans du district peuvent assurer la conformité et pré-enregistrez-vous pour recevoir le vaccin.

Il s’agit de l’application «vaccinatePBA» qui rejoint le site www.vacunatepba.gba.gob.ar en tant que canal de pré-inscription, qui compte déjà plus d’un million de inscrits à Buenos Aires, a indiqué l’exécutif provincial dans un communiqué. L’application peut maintenant être téléchargée sur les téléphones mobiles avec les systèmes d’exploitation Android et iOS.

Le gouvernement a rappelé qu’après la vaccination du personnel de santé, les personnes de plus de 60 ans, les personnes atteintes de maladies préexistantes et les travailleurs et travailleurs des forces de sécurité et de la communauté éducative auront la priorité.

De son côté, la ville de Buenos Aires a terminé cette semaine l’application des 24 000 doses qui lui avaient été attribuées et a déjà commencé à préparer un programme d’application du vaccin dans les maisons de retraite.

Le vaccin Sputnik V a été autorisé à être appliqué chez les adultes de plus de 60 ans par l’Administration nationale des médicaments, des aliments et des technologies médicales (ANMAT).

La Casa Rosada avait reçu un dossier envoyé de Moscou, qui a été traduit et analysé en un temps record, dans lequel l’efficacité du médicament développé par l’Institut Gamaleya était garantie.

«La sécurité, l’immunogénicité et l’efficacité sont dans une marge acceptable», indique l’ANMAT dans son rapport, qui permet au ministère de la Santé de publier une résolution officielle qui autorisera officiellement l’application de Spoutnik V dans le principal groupe à risque en Argentine. : environ 7 400 000 adultes à la merci du COVID-19. Y compris le président.

