Un employé de supermarché porte un masque dans le quartier chinois de Buenos Aires (Argentine). . / Juan Ignacio Roncoroni / Archives

Le ministère de la Santé de la Nation a rapporté ce dimanche que, au cours des dernières 24 heures, 50 décès et 4 116 nouveaux cas positifs de coronavirus ont été enregistrés. Avec ces données, le nombre total de personnes infectées dans tout le pays est de 1 541 285 et les décès au total 41 813.

Sur le nombre total de décès enregistrés aujourd’hui: 37 sont des hommes et 13 femmes.

Au cours des dernières 24 heures, 32 148 tests ont été effectués et depuis le début de l’épidémie, 4 496 873 tests de diagnostic ont été réalisés pour cette maladie, ce qui équivaut à 99 100 échantillons par million d’habitants.

Dans l’image, une dose du vaccin russe contre le covid-19, Spoutnik-V. . / Ignacio Ortega

Selon les déclarations faites samedi après-midi par le sous-secrétaire aux stratégies de santé du portefeuille de la santé, Alejandro Costa, L’Argentine est prête pour l’arrivée du vaccin la semaine prochaine.

“Depuis le ministère de la Santé, nous mettons en place la logistique de la vaccination dans les provinces afin qu’une fois le vaccin arrivé de Russie, la campagne puisse commencer dans les centres de vaccination, trois ou cinq jours après l’arrivée de cette cargaison”, Costa a souligné et déclaré que “le gouvernement argentin, par l’intermédiaire de son porte-drapeau Aerolineas Argentinas, a déjà préparé toute la logistique pour apporter le vaccin à partir du 22 décembre”.

Le vol Airbus 330-200, qui est en cours de conditionnement pour le transfert des vaccins, partirait le mardi 22 décembre prochain à 3h30 du matin et arrivera sans escale à l’aéroport international de Moscou-Sheremetyevo après 16 heures, Alors que le retour est prévu le mercredi 23 à 18h30.

Il est prévu que 10 millions de vaccins Spoutnik V arriveront entre décembre 2020 et février 2021 et il reste la possibilité d’avoir des doses pour vacciner jusqu’à 25 millions de personnes entre janvier et juin 2021.

La dernière délégation argentine du portefeuille Santé qui s’est rendue à Moscou avait pour objectif avance dans la logistique et transfert du vaccin vers l’Argentine, en plus de rassembler la documentation et la vérification technique qui doivent ensuite être approuvées par l’Administration nationale des médicaments, des technologies alimentaires et médicales (ANMAT).

Selon les déclarations de Costa, l’ANMAT reçoit de la documentation et déclare que “l’idée est qu’une fois le vaccin arrivé, tout est approuvé d’un point de vue administratif afin que la logistique puisse être passée rapidement”.

“Selon les données dont nous disposons, un comité d’experts russes a déclaré que les résultats sont optimaux et que nous devons maintenant attendre l’autorisation du ministère russe de la Santé”, a conclu le responsable.

J’ai continué à lire:

À quoi peut-on s’attendre en Argentine en 2021 avec une société épuisée qui attend le vaccin et avant l’arrivée inévitable de la deuxième vague

Manque de contrôle des adolescents: le rôle des jeunes dans la pandémie et l’augmentation des maladies sexuellement transmissibles sont concernés