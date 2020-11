Photo d’archive de deux agents de santé parlant à la porte d’une unité de thérapie intensive dans un hôpital de la périphérie de Buenos Aires le 16 octobre 2020. REUTERS / Agustin Marcarian

Le ministère de la Santé de la Nation a rapporté ce lundi qu’au cours des dernières 24 heures 120 décès et 4625 nouveaux cas positifs de coronavirus ont été enregistrés. Avec ces données, le nombre total de personnes infectées dans tout le pays s’élève à 1 374 631 et le nombre de décès à 37 122.

Actuellement, 4 166 personnes sont atteintes de la maladie dans les unités de soins intensifs (USI). Le pourcentage d’occupation des lits, quel que soit l’état du patient, est de 57,1% dans le pays et de 58,6% dans la région métropolitaine de Buenos Aires (AMBA).

Le samedi 21 novembre, la journée des soins infirmiers a été commémorée. Depuis le début de la pandémie, selon le dernier rapport spécial sur les agents de santé (mis à jour au 19 novembre 2020 par le ministère de la Santé de la Nation) il y a eu 58721 cas confirmés de COVID-19 parmi les médecins, les infirmières et les aides. Parmi eux, 347 sont décédés: 189 (54,5%) avaient moins de 60 ans et plus de la moitié (62,2%) étaient des hommes.

De son compte Twitter, le ministre de la Santé de la Nation Ginés González García Il a profité de cette date pour saluer toutes les infirmières du pays qui, étant peu nombreuses, travaillent sans relâche depuis le début de la pandémie. «Nous avons toujours dit que c’était une profession transcendante au sein de l’équipe de santé. En hommage aux infirmières, dans une année très spéciale, car Cette année, la société a valorisé plus que jamais l’énorme courage, l’altruisme, la solidarité et même les risques encourus par les infirmières, certains d’entre eux avec des conséquences très graves. Mais clairement, aujourd’hui, l’image des soins infirmiers est beaucoup plus forte », a déclaré le chef du portefeuille santé.

Selon le système d’information sanitaire argentin (SISA), qui dépend du ministère de la Santé, dans notre pays, il y a 179,170 infirmières autorisées: sur ce total, 19 730 sont diplômés, 73 373 sont des techniciens et 86 073 sont des assistants (ces derniers représentent près de cinquante pour cent de l’état-major). Conformément à ces chiffres, González García a déclaré que pour améliorer les conditions des infirmières, ils ont commencé une Programme national d’expansion des soins infirmiers.

«Nous avons l’intention d’atteindre 60 000 infirmières de plus en peu de temps, avec le syndicat, avec la FATSA, avec les universités. Pour cela, merci pour ce que vous faites, ma reconnaissance, mon affection et mon respect pour vouss, membres fondamentaux de l’équipe de travail de santé », a-t-il dit au revoir.

