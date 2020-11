Le ministère de la Santé de la Nation a rapporté ce samedi que, au cours des dernières 24 heures, 483 décès et 9598 nouveaux cas positifs de coronavirus ont été enregistrés. Avec ces données, le nombre total de personnes infectées dans tout le pays s’élève à 1 183 131 et les décès au total à 31 623.

Au cours des dernières 24 heures, 24 864 tests ont été effectués et 3 047 313 tests de diagnostic de cette maladie ont été réalisés depuis le début de l’épidémie, ce qui équivaut à 67 155 échantillons par million d’habitants.

Selon le rapport, 4 922 personnes sont actuellement admises dans les unités de soins intensifs. L’occupation des lits est de 63,6% au niveau national et de 60,5% dans la zone métropolitaine de Buenos Aires.

Cet après-midi, le gouvernement national a confirmé que le L’Argentine va acquérir 25 millions de doses du vaccin russe contre le coronavirus Spoutnik V. Alberto Fernández a fait des déclarations à l’agence SputnikNews et a annoncé que le premier 10 millions arriveront dans le pays en décembre et le reste dans les premiers jours de janvier.

La semaine dernière, la secrétaire à l’accès à la santé de la nation, Carla Vizzotti, s’était secrètement rendue en Russie pour en savoir plus sur Spoutnik V, breveté dans ce pays à la mi-août.

Dans l’exécutif, ils ont admis que ce voyage devait démarrer les procédures d’acquisition et que le ministère russe des Affaires étrangères a contacté l’Argentine pour savoir si elle était intéressée à avoir les doses: «Les résultats ont été très bons car le niveau de développement est très avancé. D’après ce qu’ils nous disent, ils achèvent la troisième phase. Ils seraient en mesure de nous donner 10 millions de doses, des deux doses, en décembre et dans les premiers jours de janvier 15 millions de doses supplémentaires. Cela nous permettrait de vacciner les secteurs à risque en Argentine ».

Comme ils l’ont expliqué, à partir de maintenant, chaque étape franchie avec Spoutnik V est notifiée à l’Argentine (ANMAT), en plus de l’autorité d’exécution russe et de l’OMS: «Nous avons de très bonnes attentes. Très optimiste ».

Dans la matinée, le ministre de la Santé de Buenos Aires, Fernán Quirós, avait soutenu le voyage de Vizzotti en Russie: «Il faut travailler avec tous les fabricants et gouvernements pour y avoir accès. Quand on connaît le résultat de la phase 3 pour savoir laquelle est la plus efficace et la plus sûre, avoir les liens, les contrats et les relations avec les fabricants est essentiel et donc avec la prudence que les phases 3 ne sont pas encore publiées, le voyage semble extrêmement pertinent. et je me réjouis que le gouvernement travaille avec les différentes possibilités d’achat ».

Plus que 46 millions de cas de coronavirus dans le monde, la pandémie a non seulement conditionné les élections aux États-Unis, mais a également contraint les gouvernements des pays du centre de l’Europe à ordonner des confinements ennuyeux pour leurs citoyens, dans le but d’arrêter l’ampleur de la deuxième vague d’infections.

L’Amérique latine et les Caraïbes sont la région la plus en deuil de la planète avec 11,3 millions de personnes infectées et plus de 403000 décès, suivies de l’Europe (10,4 millions et 280109), des États-Unis et du Canada (9,4 millions et 241,175) et de l’Asie (171 423).

La situation sanitaire aux États-Unis, pays le plus touché en termes absolus avec 9,2 millions de cas de coronavirus et plus de 230000 décès, continue de se détériorer après avoir signalé 614 décès au cours des dernières 24 heures et au lendemain de l’élection présidentielle.

L’Europe continue dans l’œil de la tempête avec la deuxième vague d’infections à coronavirus et cette semaine dernière, les cas ont augmenté de 41%, de sorte que les gouvernements ont continué à resserrer les restrictions afin d’éviter l’effondrement du système de santé.

J’ai continué à lire:

Le gouvernement a confirmé que l’Argentine acquerra 25 millions de doses du vaccin russe contre le coronavirus

Comment est Sputnik V, le vaccin russe contre le COVID-19 que l’Argentine achètera

Ainsi commença l’histoire du harcèlement et de l’obsession du meurtrier du professeur de Tucumán

Comment l’OMS a cédé à la Chine et a sacrifié les chances de connaître l’origine du COVID-19