Le ministère de la Santé de la Nation a rapporté ce lundi qu’au cours des dernières 24 heures 184 décès et 5853 nouveaux cas positifs de coronavirus ont été enregistrés. Avec ces données, le nombre total d’infectés s’élève à 1547138 et les décès au total 41997.

Sur le nombre total de décès enregistrés aujourd’hui: 122 sont des hommes (30 résidents de la province de Buenos Aires, 13 de la ville de Buenos Aires, 4 de Chaco, 12 de Córdoba, 4 de Corrientes, 5 d’Entre Ríos, 6 de La Pampa, 7 de La Rioja, 3 de Río Negro, 1 de Salta, 5 de San Luis, 3 de Santa Cruz, 24 de Santa Fe, 1 de Tierra del Fuego et 4 de Tucumán) et 62 femmes (18 résidents de la province de Buenos Aires, 8 de la ville de Buenos Aires, 3 de Chaco, 1 de Chubut, 4 de Cordoue, 2 d’Entre Ríos, 4 de La Pampa, 3 de La Rioja, 1 de Río Negro, 1 de Salta, 4 de San Luis, 10 de Santa Fe, 1 de Tierra del Fuego et 2 de Tucumán).

Actuellement 3367 personnes sont admises dans les unités de soins intensifs (USI). En ce qui concerne les pourcentages d’occupation, au niveau national, il est de 54,2%, tandis que dans l’AMBA, il est de 58,6%.

D’hier à aujourd’hui, selon le rapport, 24 076 tests ont été réalisés et 4 520 949 tests de diagnostic de cette maladie ont été réalisés depuis le début de l’épidémie, ce qui équivaut à 99 631 échantillons par million d’habitants.

Sur les 5853 cas, 2049 sont de la province de Buenos Aires, 490 de la ville de Buenos Aires, 26 de Catamarca, 149 de Chaco, 336 de Chubut, 262 de Corrientes, 183 de Córdoba, 38 d’Entre Ríos, 161 de La Pampa, 14 de La Rioja, 76 de Mendoza, 5 de Misiones, 268 de Neuquén, 199 de Río Negro, 8 de Salta, 215 de San Juan, 32 de San Luis, 179 de Santa Cruz, 801 de Santa Fe, 38 de Santiago del Estero, 59 de la Terre de Feu et 236 de Tucumán.

Ce matin dans le rapport quotidien qui est émis depuis la salle de situation du Comité exécutif national de la santé pour lutter contre le coronavirus, le sous-secrétaire aux stratégies de santé, Alejandro Costa, et le sous-secrétaire à la qualité, à la réglementation et à la surveillance, Judith Diaz Bazán Ils ont partagé les actions de surveillance menées à partir du portefeuille santé pour garantir la qualité et la sécurité des patients atteints de coronavirus.

«Lorsque nous parlons du fait que nous promouvons une vaccination sûre et de qualité, cela implique la re-fonctionnalisation des zones de vaccination. Cette campagne de vaccination contre le nouveau COVID-19 va être différente. Cela implique une plus grande attention à la distance entre les personnes. Pour cela, nous devons également adapter les lieux où nous allons recevoir les personnes à vacciner. Nous avons fortement besoin d’un contrôle de la traçabilité dans la chaîne du froid. Cela implique une logistique fortement engagée de tous les secteurs du gouvernement national et provincial », a déclaré Díaz Bazán.

«Vacciner avec des mesures de distanciation sociale et de prévention et en prenant soin de la personne à vacciner, pour la sécurité du patient, ainsi qu’en prenant soin de l’agent de santé. Multipliez les points de vaccination, chaque fois que possible, afin de garantir la chaîne du froid adéquate, en renforçant les équipes de santé nécessaires, nous devons continuer à prendre en charge les maladies courantes », a-t-il ajouté.

Parallèle, le directeur national de l’épidémiologie et de l’information stratégique, Analía Rearte, a fourni quelques recommandations pour minimiser les risques de transmission du virus lors des célébrations de Noël et du Nouvel An.

«Le plus important est de planifier tout ce que nous allons faire dans les semaines à venir pour pouvoir prendre soin de nous et de nos proches. Le mieux, dans les possibilités, est de s’organiser en open spaces. Si ce n’est pas possible, nous devons nous assurer que les endroits où nous sommes sont très bien ventilés. Essayez que les réunions ne soient pas massives mais avec le moins de personnes nécessaire. Se souvenir de ne partagez pas verres, couverts et ustensiles»Fit remarquer Rearte.

En outre mis en garde contre une consommation excessive d’alcool car «cela nous fait perdre et abaisser les règles de distanciation». Il a également proposé, notamment pour les jeunes, de limiter les sorties après la fête et le rassemblement pour éviter tout contact avec d’autres personnes.

