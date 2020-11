Le ministère de la Santé de la Nation a rapporté ce samedi qu’il y avait 106 Mort et 6 098 nouveaux cas positifs de coronavirus au cours des dernières 24 heures. Avec ces données, le nombre total d’infectés dans tout le pays s’élève à 1 413 375 et les décès s’additionnent 38,322.

Sur le total des décès: 63 sont des hommes (40 de la province de Buenos Aires, 3 de la ville de Buenos Aires, 3 de Chaco, 1 de Chubut, 7 de Córdoba, 2 de Río Negro, 1 de San Luis et 6 de Santa Fe et 42 femmes (20 de la province de Buenos Aires, 5 de la ville de Buenos Aires, 2 du Chaco, 1 de Chubut, 3 de Córdoba, 1 de Mendoza, 1 de Neuquén, 2 de Río Negro, 2 de Salta, 1 de Santa Cruz et 4 de Santa Fe).

«Une personne notifiée comme décédée, résidant dans la province de Buenos Aires, a été enregistrée sans données sexuelles», précise le parti.

Au cours des dernières 24 heures, 25 472 tests ont été réalisés et depuis le début de l’épidémie, 3 855 893 tests de diagnostic ont été réalisés pour cette maladie, ce qui équivaut à 84 975 échantillons par million d’habitants.

Selon les dernières données, ils sont 4 021 les personnes qui ont actuellement la maladie en Unités de soins intensifs (USI). Le pourcentage d’occupation des lits, quel que soit l’état du patient, reste pratiquement les mêmes valeurs que ces dernières semaines, étant une moyenne de 56,1% dans la Nation et de 58,7% dans la région métropolitaine de Buenos Aires (AMBA).

Jusqu’à ce samedi, il y a 132 176 cas confirmés actifs. Sur les 6098 nouveaux notifiés, 1531 sont de la province de Buenos Aires, 282 de la ville de Buenos Aires, 31 de Catamarca, 202 de Chaco, 230 de Chubut, 231 de Corrientes, 711 de Córdoba, 222 de Entre Ríos, 3 de Formosa, 8 de Jujuy, 60 de La Pampa, 38 de La Rioja, 180 de Mendoza, 7 de Misiones, 255 de Neuquén, 143 de Río Negro, 32 de Salta, 72 de San Juan, 154 de San Luis, 188 de Santa Cruz, 1070 de Santa Fe, 141 de Santiago del Estero, 67 de Tierra del Fuego et 240 de Tucumán.

Hier le président Alberto Fernández a annoncé que la distanciation sociale se poursuivrait dans tout le pays jusqu’au 20 décembre, à l’exception des villes de Bariloche, à Río Negro, et de Puerto Deseado, à Santa Cruz, qui resteront en isolement obligatoire.

Lors de l’annonce, le chef de l’Etat a également déclaré que ils aspirent à ce qu ‘«en mars, à l’arrivée de l’automne, toute la population à risque soit vaccinée». “Nous cherchons à ce que la vaccination atteigne le personnel de santé, les forces armées et de sécurité, les enseignants, les personnes de plus de 60 ans et les personnes âgées de 18 à 60 ans qui ont une maladie répandue”, a-t-il ajouté.

Le premier président a soutenu que “Le nombre total de personnes à vacciner entre janvier et mars est de 13 millions de personnes, soit environ 25% des habitants de l’Argentine”. Dans ce sens, il a souligné que «nous allons avoir besoin d’environ 20 000 volontaires pour mener à bien le plan de vaccination tel que nous y réfléchissons».

Pour sa part, le chef du gouvernement de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, a annoncé de nouvelles flexibilités dans la ville de Buenos Aires. Entre autres choses, il a annoncé qu’à partir du lundi 30 décembre un nouveau plan sera mis en œuvre qui prévoit un nouveau processus d’évaluation, d’accréditation et de promotion des étudiants.

En outre, il a été signalé que À partir du 8 décembre, la Ville effectuera des tests au terminal Dellepiane pour les visiteurs arrivant en bus, et des points de test au Palais des congrès et au bâtiment de Munich (Costanera Sur), afin que ceux qui arrivent dans la ville en voiture privée puissent effectuer le test dans les 24 heures suivant leur arrivée.

Et en ce qui concerne la catégorie gastronomique, Les heures d’ouverture maximales des bars et restaurants sont prolongées: maintenant il est jusqu’à 1h du matin et sera prolongé jusqu’à 3. Il augmente également la capacité maximale des tables extérieures dans les lieux gastronomiques, qui peuvent accueillir jusqu’à 8 personnes.

Ce matin, le gouverneur de la province de Buenos Aires, Axel Kicillof, a également fait une annonce: a rapporté que à partir de maintenant, ils essaieront les contacts étroits même s’ils ne présentent pas de symptômes de coronavirus. Ils étaient auparavant contrôlés à distance par des appels téléphoniques et on leur a demandé de rester en isolement pendant 14 jours. Maintenant, ils seront testés pour détecter s’ils ont contracté le COVID-19 entre les jours 5 et 7.

