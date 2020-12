Le ministère de la Santé de la Nation a rapporté ce mercredi que, au cours des dernières 24 heures, 228 décès et 7533 nouveaux cas positifs de coronavirus ont été enregistrés. Avec ces données, le nombre total de personnes infectées est de 1 440 103, tandis que le nombre de décès est passé à 39 156.

Sur le total des décès, 140 sont des hommes (46 de la province de Buenos Aires, cinq de la ville de Buenos Aires, un de Catamarca, quatre de Chaco, quatre de Chubut, 13 de Córdoba, deux d’Entre Ríos, un de La Rioja, deux de Mendoza, 17 de Neuquén , deux de Río Negro, trois de San Luis, quatre de Santa Cruz, 28 de Santa Fe, un de Santiago del Estero et sept de Tucumán) et 87 femmes (36 de la province de Buenos Aires, sept de la ville de Buenos Aires, deux de Chaco, quatre de Chubut, huit de Córdoba, deux d’Entre Ríos, six de Neuquén, un de Río Negro, un de Salta, deux de San Luis, 13 de Santa Fe et cinq de Tucumán). Une personne notifiée comme résident décédé de la province de Cordoue n’enregistre pas de données sexuelles.

Selon les dernières données, 3 983 personnes souffrent actuellement de la maladie dans les unités de soins intensifs (USI). Le pourcentage d’occupation des lits, quel que soit l’état du patient, reste pratiquement le même que ces dernières semaines, étant une moyenne de 56% dans le pays et de 60,6% dans la région métropolitaine de Buenos Aires (AMBA).

Au cours des dernières 24 heures, 49 474 tests ont été effectués et depuis le début de l’épidémie, 3 975 760 tests de diagnostic de cette maladie ont été réalisés, ce qui équivaut à 87 616 échantillons par million d’habitants.

Le nombre de tests réalisés par PCR est de 3 926 286 et le pourcentage moyen de positivité est de 42,17 pour cent. Le taux de mortalité moyen est de 2,7%.

Dans le rapport quotidien sur le COVID-19, le Secrétaire de l’Accès à la Santé de la Nation, Carla Vizzotti, a présenté des données sur la situation pendant la pandémie de ceux qui exercent des fonctions de soins et d’administration au sein du système de santé, dont 60 145 ont contracté la maladie.

Parmi ces cas, 52 057 ont déjà été récupérés et 362 sont morts, ce qui correspond à 0,96% de tous les décès dus au COVID-19 avec un décès de 0,60%.

Vizzotti a rappelé que depuis le 1er août, la définition d’un cas suspect de COVID-19 chez les agents de santé a été mise à jour sur la base de l’élimination du critère de résidence ou de travail dans les zones de transmission locale du SRAS-CoV-2.

De cette manière, la présence d’un ou plusieurs symptômes tels que fièvre (37,5 ° C ou plus), toux, essoufflement, mal de gorge et perte soudaine de l’odorat ou du goût suffit à suspecter le COVID-19 et à déclencher les études.

En ce qui concerne les données au niveau national, le sous-secrétaire aux stratégies de santé, Alejandro Costa, a signalé qu’il y avait au total 1 432 570 cas confirmés, 130 391 actifs et 38 928 décès, donc le taux de mortalité moyen est de 2,7 pour cent.

