Le ministère de la Santé de la Nation a rapporté ce vendredi que, au cours des dernières 24 heures, 261 décès et 9608 nouveaux cas positifs de coronavirus ont été enregistrés. Avec ces données, le nombre total de personnes infectées dans tout le pays s’élève à 1 359 042 et le nombre de décès à 36 790.

Sur le total des décès, 163 sont des hommes (78 de la province de Buenos Aires, 15 de la ville de Buenos Aires, trois de Chaco, trois de Chubut, huit de Córdoba, six d’Entre Ríos, un de Jujuy, trois de La Pampa, deux de Mendoza, deux de Salta , quatre de San Luis, trois de Santa Cruz, 16 de Santa Fe, deux de la Terre de Feu et 17 de Tucumán) et 95 femmes (53 de la province de Buenos Aires, sept de la ville de Buenos Aires, deux du Chaco, deux de Chubut, sept de Córdoba, trois d’Entre Ríos, un de La Pampa, quatre de Mendoza, un de Neuquén, un de Río Negro, un de Salta, quatre de San Luis, deux de Santa Fe et sept de Tucumán).

En revanche, trois personnes déclarées décédées, résidant dans la province de Buenos Aires, ont été inculpées sans données sexuelles. En outre, trois personnes – des résidents de Chaco, Chubut et Córdoba – ont été reclassées.

Sur les 9608 cas, 2305 proviennent de la province de Buenos Aires, 410 de la ville de Buenos Aires, 12 de Catamarca, 256 du Chaco, 343 de Chubut, 164 de Corrientes, 982 de Córdoba, 253 d’Entre Ríos, 3 de Formosa , 21 de Jujuy, 88 de La Pampa, 58 de La Rioja, 317 de Mendoza, 3 de Misiones, 321 de Neuquén, 201 de Río Negro, 166 de Salta, 471 de San Juan, 378 de San Luis, 248 de Santa Cruz , 1 757 de Santa Fe, 252 de Santiago del Estero, 127 de Terre de Feu et 472 de Tucumán.

Au cours des dernières 24 heures, 37 816 tests ont été effectués et 3 622 893 tests de diagnostic de cette maladie ont été réalisés depuis le début de l’épidémie, ce qui équivaut à 79 840 échantillons par million d’habitants.

Actuellement, 4 187 personnes sont atteintes de la maladie dans les unités de soins intensifs (USI). Le pourcentage d’occupation des lits, quel que soit l’état du patient, est de 57,7% dans le pays et de 60,7% dans la région métropolitaine de Buenos Aires (AMBA).

Dans le rapport du matin, le ministère de la Santé de la Nation a révélé que 8080 enfants de moins de 18 ans ont été infectés par un coronavirus, ce qui représente 6,6% du nombre total de cas dans le pays, dont 69 sont décédés et 285 ont dû être hospitalisés en soins intensifs.

Au cours du rapport, dirigé par la secrétaire à l’accès à la santé de la nation, Carla Vizzotti, il a été noté que l’âge moyen des garçons infectés est de 14 anset 5 357 patients étaient âgés de moins d’un an, ce qui représente moins de 5 pour cent des cas confirmés dans la population générale.

Pendant ce temps, sur le nombre total de cas chez les enfants de moins de 18 ans, 51% concernaient des femmes et 48,7% des hommes.

Concernant la situation clinique, les symptômes les plus fréquents étaient respiratoires (40%), respiratoires et neurologiques (23%), uniquement neurologiques (13%), respiratoires et gastro-entérologiques (10%) et respiratoires, neurologiques et gastroentorologiques (6% ), tandis que les autres ont été donnés avec différentes combinaisons.

Concernant les cas graves de l’évolution clinique des moins de 18 ans, Vizzotti a précisé que 285 cas ont dû être admis en soins intensifs, 0,3 pour cent des cas confirmés, dont 90 nécessitaient une ventilation mécanique.

«Quand on voit les décès, qui étaient 69 cas; 50 avaient des comorbidités, trois sont décédés sans comorbidités, trois pour des causes sans rapport avec Covid-19 et 13 sont toujours à l’étude », a déclaré le responsable.

Vizzotti a également déclaré que un syndrome inflammatoire multisystémique a été détecté chez 63 patients, un ensemble de symptômes liés au virus SRAS-CoV-2 qui a été décrit chez les enfants. Il s’agit de “Une réaction inflammatoire dans plusieurs organes, qui peut inclure des vaisseaux”, il prétendait.

Cette condition a touché 22 enfants entre 0 et 4 ans; 23 entre 5 et 9; 17 entre 10 et 14 ans et un entre 15 et 19 ans.

Le rapport précise que le nombre moyen de cas quotidiens au cours des sept derniers jours est de 9274, le taux d’incidence est de 2 974 cas pour 100 000 habitants, le taux de mortalité est de 2,7% des cas confirmés et le taux de mortalité est de 805 personnes par million d’habitants.

