Le ministère de la Santé de la Nation a rapporté ce samedi qu’au cours des dernières 24 heures, 56 décès et 5 240 nouveaux cas positifs de COVID-19 ont été enregistrés. Avec ces données, le nombre total de personnes infectées s’élevait à 1 634 834 et le nombre de décès à 43 375.

Au cours des dernières 24 heures, 17 270 tests ont été effectués et depuis le début de l’épidémie, 4 897 167 tests de diagnostic de cette maladie ont été réalisés, ce qui équivaut à 107 922 échantillons par million d’habitants.

Au cours des dernières semaines, il est devenu évident une forte augmentation du nombre de cas dans tout le pays. Cette situation a déclenché l’alarme dans les autorités sanitaires et c’est pourquoi mercredi dernier, le président Alberto Fernandez a reçu le chef du gouvernement de Buenos Aires au domaine présidentiel d’Olivos, Horacio Rodríguez Larreta, et le gouverneur de Buenos Aires Axel Kicillof.

Les trois dirigeants ont convenu qu’il y avait un relâchement en raison de la fatigue générale des citoyens et du sentiment équivoque que le pire de la pandémie est passé. Les lumières jaunes se sont allumées lorsque des concentrations massives ont commencé à avoir lieu dans les espaces publics, comme l’adieu à Diego Maradona au centre-ville de Buenos Aires et la caravane de River deux ans avant la finale de la Copa Libertadores Madrid, et elles sont devenues rouges la semaine dernière. , quand la courbe s’est à nouveau accélérée après les réunions de Noël et les dîners traditionnels pour dire au revoir à l’année.

La semaine a commencé la campagne nationale pour l’application du vaccin Spoutnik V contre le coronavirus et du ministère de la Santé, ils ont signalé que les réactions rapportées “étaient légères et modérées, ne nécessitaient pas d’hospitalisation et se situaient dans les paramètres normaux de tout vaccin”.

Le portefeuille de la santé a signalé qu’il y avait 317 cas de réactions bénignes après la vaccination, après l’application de 32 013 doses parmi le personnel de santé en Argentine, qui ont été signalés dans le Registre fédéral de la vaccination nominale (NoMiVac).

Des sources du ministère de la Santé ont expliqué que la préparation de ce type d’étude était prévue dans le cadre de la planification stratégique du suivi des événements liés à la vaccination.

Enfin, ils ont souligné que jusqu’à présent, “les dossiers en Argentine sont compatibles avec les essais de phase 1 et 2 en Russie” et que “les effets défavorables sont comme prévu”.

Ils ont également ajouté que ces effets indésirables légers mentionnés “apparaissent dans les 24 heures suivant l’application du vaccin et disparaissent entre 24 et 48 heures après l’application”.

La distribution des 300000 doses du vaccin Spoutnik V dans le pays s’est achevée lundi 28, dans une campagne qui a nécessité des tâches ininterrompues pendant 24 heures et l’utilisation de centaines de conservateurs, de tonnes de glace sèche et d’un grand nombre de camions pour commencer demain un programme de vaccination historique pour des milliers d’agents de santé dans toutes les provinces.

J’ai continué à lire:

Coparticipation: finalement Rodríguez Larreta a refusé de rencontrer le gouvernement pour discuter des ressources de la police de Buenos Aires

Après deux semaines d’augmentation, la hausse des infections dans la ville a été stoppée

Qu’est-ce que la «maladie X», la prochaine menace pour l’humanité qui inquiète l’OMS

Après avoir adopté deux lois clés, le parti au pouvoir débattra des projets de réactivation de l’économie et promet d’inclure les questions d’opposition