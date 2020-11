Selon SADI, la consommation d’antibiotiques a augmenté en Argentine en période de pandémie (Shutterstock)

Selon un nouveau rapport détaillé de la Société argentine des maladies infectieuses (SADI), dans le monde entier, environ 70 à 80% des patients hospitalisés pour COVID-19 reçoivent des antimicrobiens, principalement en raison de la suspicion d’infection des voies respiratoires inférieures (IRB). Cependant, Des études scientifiques observationnelles montrent une fréquence globale de co-infection (coronavirus plus une bactérie) chez seulement 6% des patients recevant des antibiotiques à large spectre.

Cette situation est un exemple de plus de ce qui se passe depuis des décennies avec l’utilisation inappropriée des antibiotiques au niveau mondial. Par conséquent, de SADI, ils soulignent le besoin urgent de faire un usage responsable des antimicrobiens comme moyen de lutter contre la multirésistance présente dans les bactéries qui causent la pneumonie, la méningite et les infections dans le sang, entre autres pathologies pour lesquelles les médicaments efficaces n’existent souvent plus. .

À Buenos Aires, Le taux d’infections bactériennes multi-résistantes pour 10000 sorties d’hôpital dans la ville de Buenos Aires est passé de 3,6% en 2010 à 39,1% en 2014. Selon les rapports de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), dans le monde, entre 70 et 80% des personnes hospitalisées pour COVID-19 reçoivent des antimicrobiens lorsqu’elles soupçonnent la présence d’une infection des voies respiratoires inférieures (IRB). ), situation qui n’est pas toujours présente, car les rapports scientifiques montrent une possibilité de co-infection, c’est-à-dire la présence du virus SRAS CoV-2 et d’une bactérie, dans pas plus de 6% des cas. Cette situation pourrait conduire à l’émergence accélérée et à la propagation de résistances à leur encontre, situation qui n’est pas nouvelle et qui inquiète les autorités sanitaires du monde entier.

Le SRAS-CoV-2 est un virus, il n’est donc pas efficace d’utiliser des antibiotiques contre ce pathogène, avertissent les experts (Shutterstock)

C’est pourquoi de la Société argentine des maladies infectieuses (SADI) et dans le cadre de la Semaine pour l’utilisation responsable des antimicrobiens, initiative promue par l’OMS dans le monde entier et commémorée du 18 au 24 novembre, a lancé un appel pour prendre davantage conscience de ce problème et limiter l’utilisation des antibiotiques uniquement pour les cas avec une indication médicale précise, un message qui s’adresse non seulement à la population générale mais aussi aux autorités sanitaires, aux pharmaciens et aux distributeurs en pharmacie et au communauté médicale.

“On estime que d’ici 2030, la consommation mondiale d’antimicrobiens augmentera de 67% et qu’en 2050 la résistance aux antimicrobiens sera l’une des principales causes de décès, dépassant le cancer.. La résistance aux antimicrobiens progresse plus rapidement que la génération de nouveaux antibiotiques. Dans le monde entier, lors de la pandémie de coronavirus, on a vu que, bien que nous soyons en présence d’une maladie virale, il y avait une augmentation de la consommation d’antibiotiques due à deux facteurs. La première, associée à l’indication habituelle d’antibiotiques contre la pneumonie communautaire, alors qu’en réalité la co-infection «bactérie-virus» en pandémie est inférieure à 6% des cas, il y a alors surprescription d’antibiotiques. Le deuxième facteur est que les patients hospitalisés et gravement malades du COVID-19, souffrent d’infections associées aux soins de santé lorsqu’ils sont ventilés, avec des cathéters ou des cathéters urinaires, et ces infections sont principalement liées à des germes multi-résistants; Ce sont des infections intrahospitalières qui nécessitent une consommation élevée d’antibiotiques à large spectre », a déclaré le médecin. Wanda Cornistein, infectologue, coordinateur du programme de résistance aux antimicrobiens SADI et responsable du contrôle des infections à l’hôpital universitaire Austral.

La résistance est un mécanisme naturel, entre autres, que les bactéries doivent se défendre d’un environnement qui leur est hostile, ce qu’elles font non seulement dans le corps mais là où elles se trouvent, sur terre, dans l’eau, partout. «Klebsiella pneumoniae» et «Pseudomonas aeruginosa» font partie des bactéries qui s’adaptent aux antibiotiques, génèrent des mécanismes pour survivre et possèdent une plus grande résistance.

On estime que d’ici 2030, la consommation mondiale d’antimicrobiens augmentera de 67% et qu’en 2050, la résistance aux antimicrobiens sera l’une des principales causes de décès, dépassant le cancer (Shutterstock)

Il est calculé que Chaque année, environ 700000 personnes meurent dans le monde des suites de la résistance aux antimicrobiens et si aucune mesure n’est prise, ce nombre atteindra 10 millions d’ici 2050.. En outre, selon une base de données sur l’efficacité des traitements antibiotiques et les nouveaux schémas de résistance réalisée dans plus de 60 pays, il y a eu une augmentation de la résistance de certaines bactéries Gram-négatives en Amérique latine, d’environ 14 % en 2011 à 29% en 2016.

Selon le médecin Francisco Nacinovich, membre du programme de résistance aux antimicrobiens SADI et responsable des maladies infectieuses de l’Institut cardiovasculaire de Buenos Aires (ICBA), le mécanisme de résistance nécessite très peu de stimulus pour se déclencher et n’a rien à voir avec la quantité ou la durée d’un traitement antibiotique.

«Un seul comprimé d’un antibiotique mal prescrit, en particulier pour les infections virales respiratoires, suffit pour que le micro-organisme développe les mécanismes de résistance à cet antibiotique. Les antimicrobiens lorsqu’ils sont correctement indiqués dans une infection documentée, avec une culture et des données cliniques, éradiquent le germe et résolvent la maladie sans conséquences majeures. Maintenant, Si des antibiotiques sont administrés pour une infection virale, où ils sont le plus utilisés par erreur (pour la bronchite, pour la pharyngite, qui dans 80 à 90% des cas sont causées par des virus), les bactéries qui vivent avec nous sont généralement se sentir attaqué et réagir en devenant résistant“A déclaré le Dr Nacinovich.

Un seul comprimé d’un antibiotique mal prescrit, en particulier pour les infections virales respiratoires, suffit pour que le micro-organisme développe les mécanismes pour être résistant à cet antibiotique (Shutterstock)

Pour le docteur Lautaro de Vedia, infectologue, ancien président de la SADI et chef de la division d’assistance spéciale de l’hôpital Muñiz de Buenos Aires, Avec la pandémie de COVID-19, la situation de résistance aux antimicrobiens a eu tendance à s’aggraver, en raison de l’administration inutile d’antibiotiques par l’équipe médicale.

«Au début, quand on recevait un patient, on ne savait pas s’il avait un coronavirus ou une pneumonie bactérienne, donc en cas de doute, en particulier chez les patients graves, on leur donnait des antibiotiques jusqu’à ce que les résultats soient obtenus. Maintenant, nous avons des recommandations de la SADI qui nous disent d’être prudents, de se souvenir de la coexistence peu fréquente de bactéries et de virus, et que si un traitement antibiotique doit être fait, il devrait être pour des périodes plus courtes, et chez les patients pas si graves peut-être s’abstenir. de les fournir en cas de suspicion de COVID à la lumière de radiographies ou de données de laboratoire. L’antibiotique ne doit être arrêté qu’en cas de suspicion de coexistence du virus SAAR-CoV-2, avec une infection bactérienne»Expliqua le médecin de Vedia.

“L’abus d’antimicrobiens va même au-delà de la situation spécifique de la pandémie et représente un problème aux responsabilités multiples. Cette question nous concerne tous, les médecins ont beaucoup de responsabilitésAujourd’hui, on sait que les traitements, même plus courts, sont tout aussi efficaces que ceux que nous faisions auparavant, qui étaient prolongés; les antibiotiques ne doivent être prescrits qu’en cas de nécessité absolue. Pour sa part, la population doit savoir que l’antibiotique ne doit être prescrit que par le médecin ou le dentiste et que les pharmaciens jouent également un rôle important, ils ne doivent pas vendre d’antibiotiques sans ordonnance, à leur tour les autorités et les gouvernements devraient également contrôle », a insisté de Vedia.

Aux États-Unis, 2 personnes sur 5 sous traitement antibiotique consultent le gardien pour présenter les effets indésirables associés (Flickr-E-magine ART / Europa Press)

«Aux États-Unis, 2 personnes sur 5 sous traitement antibiotique consultent le gardien pour présenter des événements indésirables associés tels que diarrhée, gêne gastro-intestinale, démangeaisons, douleurs au creux de l’estomac, même un événement très fréquent qui est la diarrhée due à ‘clostridioides difficile’ qui est une bactérie qui se manifeste par l’utilisation d’antibiotiques, tout cela plus la résistance. Dans ce pays, il existe une surveillance stricte des effets indésirables associés aux antibiotiques, en Argentine, les systèmes de surveillance ne sont pas tous en place, nous ne savons donc pas avec certitude quel est le nombre d’événements indésirables. De plus, nous sommes souvent confrontés à la demande du patient pour la prescription d’antibiotiques, alors que ce devrait être le contraire: le médecin doit expliquer la raison de la prescription de l’antibiotique, ce qui doit être une pratique exceptionnelle»A expliqué le Dr Cornistein.

«En 2010, le taux d’infections dues à des bactéries résistantes telles que« Klebsiella pneumoniae résistante aux carbapénèmes »ou produisant des carbapénémases (KPC) était de 3,6% pour 10 000 sorties hospitalières dans la ville de Buenos Aires, en 2014, il était passé à 39 ,1%. En Argentine, on estime que la mortalité par infarctus du myocarde est d’environ 5%, alors qu’à présent, une infection par une bactérie multi-résistante peut avoir un taux de mortalité de plus de 40 à 60%. Nous sommes dans un scénario où nous avons des bactéries pour lesquelles nous n’avons pas d’antibiotiques pour les combattre. Cela se produit déjà, c’est une réalité en Argentine et c’est très grave; Et nous n’avons pas beaucoup de temps pour résoudre ce problème: on estime qu’en 2050 plus de personnes mourront de germes résistants que de cancer ou d’autres maladies comme les maladies cardiovasculaires“A conclu le Dr Nacinovich.

