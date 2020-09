Note de l’éditeur (04/09/20): Alors que la saison de la grippe commence, beaucoup de gens s’inquiètent maintenant du double coup dur de la grippe et du COVID-19. Scientific American a esquissé ce qui pourrait arriver avec ces deux maladies plus tôt cette année.

L’incertitude quant à l’avenir semble être la seule chose sûre dans la pandémie de coronavirus. Personne ne sait si le COVID-19 persistera à son rythme actuel ou si l’augmentation récente des interactions entre les personnes engendrera une attaque de plus petites épidémies ou une deuxième vague plus importante. Mais certaines choses sont claires: le virus qui cause la maladie continuera probablement à circuler dans la population jusqu’à ce qu’il y ait un vaccin. Et la saison de la grippe n’est que dans quelques mois.

Le chevauchement du COVID-19 et de la grippe préoccupe les épidémiologistes et certains décideurs. Les États-Unis pourraient bientôt faire face à deux épidémies en même temps, s’inquiètent-ils, et cette combinaison pourrait précipiter une crise pas comme les autres. «Le pire des cas est à la fois [the coronavirus and the flu] se propagent rapidement et causent des maladies graves, compliquent les diagnostics et représentent un double fardeau pour le système de santé », déclare Marc Lipsitch, épidémiologiste à l’Université Harvard. Quelques États prévoient de doter les hôpitaux de capacités supplémentaires pour faire face aux deux maladies.

Un autre avenir, plus favorable, pourrait également être possible, car ces virus se croisent, selon Lipsitch et d’autres prévisionnistes de maladies infectieuses. Les changements de comportement que les gens ont déjà adoptés pour aplatir la courbe du COVID-19 – comme l’éloignement social, le lavage des mains et le port d’un masque – pourraient atténuer l’impact de la grippe.

«C’est difficile à prévoir», déclare Sarah Cobey, épidémiologiste à l’Université de Chicago. Non seulement on ne sait pas si le coronavirus va monter et descendre à mesure que les saisons changent, mais «ce qui est vraiment difficile, c’est que je n’ai pas de bonnes prévisions pour le comportement humain et les décisions politiques qui vont être prises au cours des deux prochains mois, » elle dit.

Jeffrey Shaman, épidémiologiste à l’Université de Columbia, dit que si le SRAS-CoV-2 suit des modèles saisonniers comme le font certains autres coronavirus et virus de la grippe, il pourrait disparaître en été. «Mais cela pourrait revenir nous hanter», ajoute-t-il. «Nous pourrions devenir complaisants; nous ne serons peut-être pas préparés. Quatre pandémies de virus de la grippe au cours des 100 dernières années – H1N1 en 1918, H2N2 en 1957, H3N2 en 1968 et H1N1 en 2009 – ont connu une deuxième vague mortelle vers l’automne et le début de l’hiver. COVID-19 pourrait faire de même. «La crainte que nous puissions avoir un double coup de grippe et de coronavirus est légitime», dit Shaman.

[Both indoor and outdoor factors influence how viruses wax and wane with the seasons.]

Chaque année, la grippe rend malade des millions de personnes aux États-Unis. Au cours des années particulièrement difficiles, les poussées de grippe submergent les hôpitaux et les systèmes de santé. Au cours de la saison grippale 2017-2018, les médias locaux ont rapporté que les hôpitaux de tout le pays ont transporté des infirmières d’autres États, érigé des tentes dans les parkings et envoyé des ambulances entrantes vers d’autres établissements en raison de la surcharge de patients. Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis estiment qu’entre 46 000 et 95 000 Américains sont morts de la maladie cette saison-là.

Bien que le nouveau coronavirus et les virus grippaux puissent provoquer certains des mêmes symptômes – comme la fièvre, la toux et la fatigue – ces similitudes sont pour la plupart superficielles. Les agents pathogènes utilisent différents récepteurs sur les cellules pour accéder à notre corps. En conséquence, le SRAS-CoV-2 pourrait entrer dans un sens, tandis qu’un virus de la grippe se glisse dans un autre. Une étude d’environ 1200 patients, menée dans le nord de la Californie et publiée dans JAMA en avril, a révélé qu’une personne sur cinq qui avait reçu un diagnostic de COVID-19 était co-infectée par un autre virus respiratoire. Le risque de telles co-infections est généralement faible, explique Ben Cowling, épidémiologiste à l’Université de Hong Kong, mais il augmente lorsque deux virus circulent fortement dans la même région. «Il est possible que vous soyez infecté par les deux au même moment, si vous passez une très mauvaise journée», dit-il.

Cowling et certains autres épidémiologistes pensent que la façon dont les virus interagissent et interfèrent les uns avec les autres pourrait réduire l’impact de toute collision coronavirus-grippe. Ils ont suivi les épidémies pendant des décennies et ont constaté que les épidémies de virus respiratoires n’atteignaient généralement pas leurs pics au cours de la même période. Bien que personne ne sache exactement pourquoi, une étude publiée l’année dernière dans les Actes de la National Academy of Sciences USA a émis l’hypothèse que des poussées temporaires d’immunité contre différents virus au niveau cellulaire pourraient modifier le cours des épidémies futures. Par exemple, une épidémie de rhinovirus – qui provoque un rhume – semble avoir retardé l’arrivée de la pandémie de grippe de 2009 en Europe. Et cet effet, à son tour, a probablement retardé les épidémies d’une autre maladie: le virus respiratoire syncytial.

«À l’heure actuelle, le COVID-19 a une énorme fraction de la population vulnérable», dit Cobey. « En supposant que nous ne soyons pas extrêmement diligents pour arrêter la transmission, elle continuera de brûler les populations, laissant ce sillage d’immunité qui pourrait être légèrement efficace contre d’autres virus. » Elle admet que cette idée se situe du «côté spéculatif des hypothèses». Et l’immunité théorique ne serait pas assez forte pour, par exemple, quelqu’un qui s’est rétabli d’un coronavirus pour ignorer la grippe, ou vice versa. Mais au niveau de la population, cela pourrait signifier que d’autres virus pourraient ne pas se propager aussi rapidement que la normale, de sorte que leurs pics épidémiques pourraient être retardés.

Une autre raison pour laquelle la collision pourrait ne pas être dramatique a moins à voir avec la virologie et plus avec le comportement humain: le COVID-19 et la grippe sont transmis, pour la plupart, par des gouttelettes respiratoires, donc les mêmes stratégies de prévention utilisées pour réduire la diffusion du premier fonctionnera également pour le second.

[How does the coronavirus spread through the air? Scientists explain what they know about transmission.]

Dans une étude publiée dans le Lancet en avril, Cowling a montré que les mesures de santé publique introduites à Hong Kong pour contenir le coronavirus – telles que les restrictions aux frontières, la quarantaine et l’isolement, la distance sociale, le port de masques et le lavage des mains – ont conduit à une baisse rapide de l’activité grippale . Aux États-Unis, les nouveaux cas de grippe ont chuté quelques semaines après que le COVID-19 a été déclaré pandémie mondiale. La saison grippale 2019-2020, qui était autrefois l’une des pires depuis des décennies, s’est terminée six semaines plus tôt.

Mais à mesure que les États américains assouplissent les restrictions sur les activités et les voyages, les comportements des gens pourraient changer de manière à faciliter la transmission du virus, de sorte qu’une double menace est toujours possible. Et on ne sait pas quelle réponse fédérale, le cas échéant, est mise en place pour s’y préparer. En avril, Robert Redfield, directeur du CDC, a déclaré au Washington Post que « nous allons avoir l’épidémie de grippe et l’épidémie de coronavirus en même temps. » Après que le président Donald Trump ait affirmé que Redfield avait été mal cité, le réalisateur est revenu sur sa déclaration, affirmant qu’il ne voulait pas dire que la crise actuelle serait pire, juste «plus difficile et potentiellement compliquée». (Le CDC n’a pas répondu aux demandes de commentaires de Scientific American.)

Fin mai, un groupe de sénateurs démocrates a envoyé une lettre à la Maison Blanche lui demandant de se préparer au pire scénario de chevauchement. «Nous vous exhortons à commencer à planifier et à activer les ressources du gouvernement fédéral dès maintenant», ont-ils écrit, «pour augmenter la capacité, les fournitures et les vaccinations afin d’éviter que la santé publique et les systèmes médicaux ne soient submergés par des pics simultanés de ces deux maladies infectieuses mortelles. maladies à l’automne.

Au niveau de l’État, certains mettent à jour les plans d’urgence des hôpitaux et élargissent les programmes de surveillance des maladies infectieuses pour inclure à la fois la grippe et le COVID-19. La directrice de la santé de l’État de Caroline du Nord, Elizabeth Tilson, qui copréside le groupe de travail sur les coronavirus de l’État, a travaillé avec les systèmes de santé pour élaborer des plans pour augmenter leur capacité de pointe en convertissant les installations inutilisées, en achetant des lits supplémentaires ou en embauchant du personnel supplémentaire. «Heureusement, nous n’avons pas eu à appuyer sur la gâchette pour aucun de nos plans d’urgence médicale. Mais nous avons tous ces plans en place, qu’il s’agisse du COVID-19 ou du COVID-19 et de la grippe », dit-elle.

Cobey a tenté de convaincre le gouvernement de son État d’origine, l’Illinois, de mettre en place un plan de surveillance sentinelle qui pourrait alerter les responsables des prochaines poussées de COVID-19 et de cas de grippe. Mais elle dit que ses suggestions ont reçu peu d’attention. De tels systèmes de surveillance existent déjà dans d’autres États, notamment en Caroline du Nord et au Michigan. Le CDC suit également les deux maladies au niveau national et publie un rapport de surveillance hebdomadaire sur les virus qui les causent.

Tilson souligne que quoi qu’il arrive, il y a une étape fondamentale que les gens peuvent franchir qui peut modifier la trajectoire de l’une ou l’autre épidémie. «Écoutez, nous n’avons pas de vaccin contre le COVID-19», dit-elle. «Nous avons un vaccin contre la grippe. Faites-vous vacciner. »

En savoir plus sur l’épidémie de coronavirus de Scientific American ici. Et lisez la couverture de notre réseau international de magazines ici.