Le ministère chinois de la Santé rapporte que 15 millions de personnes ont déjà été vaccinées contre le coronavirus

MADRID, 22 ANS (EUROPA PRESS)

Le ministère chinois de la Santé a enregistré ce vendredi 105 autres cas de coronavirus, dont 94 sont de transmission communautaire et seulement neuf sont arrivés de l’étranger.

Les autorités sanitaires du pays asiatique ont précisé que sur ces 105 cas locaux, la province du Heilongjiang en a diagnostiqué 47 et celle de Jilin, 19 ans, tandis que 18 autres ont été détectés à Hebei, six autres à Shanghai, trois autres à Pékin, et enfin un de plus dans la province du Shanxi.

Depuis décembre 2020, des «grappes épidémiques» ont été détectées à Pékin et dans les provinces du Sichuan, du Liaoning, du Hebei et du Heilongjiang. Les autorités sanitaires ont confirmé un total de 88 804 cas cumulés et 4 635 décès.

Jusqu’à présent, la Chine a enregistré 4572 cas de COVID-19 importés – 4286 récupérés. Sur les neuf derniers cas provenant de l’étranger, quatre proviennent de la province de Canton, trois de Shanghai et deux autres se répartissent entre les provinces de l’Anhui et du Fujian.

Le nombre total de guérisons s’élève à 82 495, après 27 le dernier jour, bien qu’il y ait encore 1 674 cas sous surveillance médicale, dont 80 dans un état grave.

Le ministère de la Santé a également rapporté cette semaine que plus de 15 millions de personnes avaient déjà reçu la première dose du vaccin contre le coronavirus. L’objectif, ont noté les autorités chinoises, est de vacciner 50 millions de citoyens avant les vacances du Nouvel An lunaire, qui commencent le 12 février.

Les responsables du ministère ont précisé que dans cette première phase de vaccination, le personnel d’immigration, les travailleurs des transports nationaux et internationaux, ainsi que les travailleurs essentiels du réseau de la fonction publique ont la priorité.

De son côté, Hong Kong, plongé dans sa quatrième vague de coronavirus, a confirmé un total de 9867 cas cumulés –8904 guéris – et 167 décès, un de plus que la veille.

Au cours des dernières 24 heures, 70 nouveaux cas ont été confirmés, dont 63 dans le district densément peuplé de Yau Tsim Mong, où les autorités ont procédé à un dépistage massif ces dernières semaines. Les sept caisses restantes sont importées.