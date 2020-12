21/11/2020 Coronavirus – La Corée du Sud enregistre le plus grand nombre d’infections depuis neuf mois, avec plus de 600 infections. L’Agence sud-coréenne de contrôle et de prévention des maladies (KDCA, selon son sigle en anglais) a communiqué ce vendredi l’enregistrement de 629 nouvelles infections à coronavirus, un chiffre qui représente la valeur la plus élevée de cas quotidiens en neuf mois, tandis que les autorités s’inquiètent de la résurgence de cette nouvelle vague avec l’arrivée de l’hiver. POLITIQUE ASIE CORÉE DU SUD ASIE INTERNATIONAL SIMON SHIN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

L’Agence sud-coréenne de contrôle et de prévention des maladies (KDCA, selon son sigle en anglais) a communiqué ce vendredi l’enregistrement de 629 nouvelles infections à coronavirus, un chiffre qui représente la valeur la plus élevée de cas quotidiens en neuf mois, tandis que les autorités s’inquiètent de la résurgence de cette nouvelle vague avec l’arrivée de l’hiver.

La région métropolitaine de Séoul, où vit environ la moitié nationale, continue d’être le foyer d’infections et de préoccuper les autorités en raison de l’augmentation de ces derniers jours.

Compte tenu de l’arrivée imminente de l’hiver dans le pays, les autorités sanitaires ont mis en garde contre une éventuelle résurgence de cette vague de COVID-19, c’est pourquoi elles ont exhorté la population à respecter les mesures restrictives mises en place.

En ce sens, comme le rapporte l’agence de presse Yonhap, les autorités ont averti que, si la tendance qu’elles enregistrent se poursuit, dans une semaine ou deux, le pays asiatique pourrait avoir entre 700 et 1000 nouveaux positifs quotidiens.

Avec ces chiffres, le nombre de cas cumulés s’élève à 36 332 et le nombre de décès à 536, après les sept nouveaux décès détectés en Corée du Sud.