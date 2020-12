MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

L’Agence sud-coréenne de contrôle et de prévention des maladies (KDCA, selon son acronyme en anglais) a confirmé ce lundi 718 cas de coronavirus, reprenant ainsi des chiffres similaires à ceux de ces derniers jours, après ce dimanche dépassé de la première fois depuis le début de la pandémie les mille infections.

A cette occasion, sur les 718 nouveaux cas, 682 sont de transmission communautaire et 36 de l’étranger, parmi lesquels sept sont arrivés de Russie, autant d’Indonésie, ainsi que six des États-Unis et quatre d’Afrique du Sud. Agence de presse coréenne Yonhap.

Parmi les 43 484 infections confirmées, 32 102 correspondent à des personnes qui ont surmonté la maladie. En revanche, 185 personnes restent hospitalisées dans un état grave et 587 autres sont décédées, dont sept au cours des dernières 24 heures.

A cette occasion, Séoul a enregistré 217 cas, la province voisine de Gyeonggi a ajouté 220 autres positifs, tandis qu’Incheon, dans le nord-ouest de la Corée du Sud, a enregistré 36 infections.

Les autorités sud-coréennes ont signalé deux nouvelles épidémies, un restaurant dans le centre de Séoul, ainsi qu’une église à l’ouest de la capitale.

Bien que le gouvernement ait averti que la vague actuelle menace de saper le système médical du pays, le Premier ministre Chung Sye Kyun a exclu de passer maintenant du niveau 2.5 de distanciation sociale au niveau 3, le plus restrictif, Avec quelles écoles seraient fermées et les manifestations sportives et les réunions de plus de 10 personnes seraient interdites.

Avec les mesures actuelles, les rassemblements jusqu’à 50 personnes, les événements sportifs sans public et les célébrations religieuses avec un maximum de 20 participants sont toujours autorisés. En revanche, les transports publics ne pourront pas fonctionner à plus de 30% de leur capacité, ainsi que les établissements d’accueil et de loisirs.