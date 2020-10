MADRID, 31 ANS (EUROPA PRESS)

Le Premier ministre grec, Kiriakos Mitsotakis, a annoncé ce samedi le resserrement des mesures contre la propagation du coronavirus, notamment un couvre-feu nocturne à l’échelle nationale, qui entrera en vigueur mardi et durera un mois, et par laquelle la fermeture de bars, restaurants, cinémas ou gymnases dans les zones déclarées «à haut risque» sera ordonnée, à commencer par la capitale, Athènes et Thessalonique.

Les deux villes entrent dans les zones dites «rouge et orange», particulièrement touchées par la reprise des cas ces dernières semaines: plus d’un millier par jour, atteignant 1 690 infections en 24 heures vendredi. Un total de 37 196 personnes ont été testées positives et le bilan est de 620 morts.

Mitsotakis a également annoncé que l’utilisation de masques sera obligatoire dans tout le pays, à la fois au niveau national et à l’étranger, tandis que 50% de la main-d’œuvre des secteurs public et privé devra travailler à domicile, en contre 40 pour cent ci-dessus.

Le Premier ministre a également annoncé l’imposition d’un couvre-feu entre minuit et 5 heures du matin dans tout le pays.

“L’ordre que j’ai donné aujourd’hui est celui que je n’ai jamais voulu faire, mais il est impossible de garder les yeux fermés sur la réalité. Je suis obligé, une fois de plus, de mettre la santé et la sécurité des Grecs avant toute autre considération”, manifesté dans une apparition recueillie par le journal grec «Kathimerini».

Contrairement à la fermeture ce printemps, le secteur industriel et les magasins de détail ne seront pas touchés par les nouvelles mesures dans un effort pour maintenir l’économie en marche. Les écoles resteront ouvertes et les déplacements entre régions seront également autorisés, selon les nouvelles mesures, qui resteront en vigueur pendant tout le mois.