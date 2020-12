Un ajustement à la hausse en Turquie, qui commence à inclure les patients asymptomatiques, déclenche le nombre total de cas dans le monde

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Le nouveau bilan publié ce dimanche par l’Université Johns Hopkins porte le nombre de personnes touchées par le coronavirus à 71,7 millions après que les autorités turques ont déclaré cette semaine environ 800000 nouvelles infections supplémentaires – jusqu’à présent, il ne comprenait que les patients présentant des symptômes -, alors que le nombre de décès dépasse déjà 1,6 million de personnes.

Avec les nouvelles données, le décompte mondial des décès atteint désormais 1 605 468 décès, tandis que les patients qui se sont rétablis dépassent désormais 46 millions, l’Inde ouvrant la voie avec plus de 9,3 millions de personnes guéries.

Les États-Unis ont enregistré ces dernières semaines les pires données de cas de l’ensemble de la pandémie et ajoutent plus de 219000 positifs et 2300 décès dans le dernier bilan quotidien, qui dépasse 16 millions de personnes infectées, en tête également du classement en nombre de décédé, avec 297 837 morts.

L’Inde, deuxième pays le plus touché au monde, poursuit sa tendance à la baisse du taux d’infections. Jusqu’à présent, il a plus de 9,8 millions de cas et accumule 143 019 décès.

Le Brésil reste en troisième position dans cette classification, qui est configurée sur la base des données de 191 pays et territoires avec des cas de coronavirus. Le géant sud-américain a enregistré plus de 6,8 millions de cas et 181 123 décès.

Dans le cas de la Russie, elle compte 2,6 millions de positifs et 45 923 décès, tandis que la France, à la cinquième place, a enregistré jusqu’à présent 2,4 millions d’infections et 57 671 décès.

À la sixième place, le Royaume-Uni accumule 1,83 million de cas confirmés et 64 123 décès, devant l’Italie qui a confirmé 1,8 million de cas positifs et 64 036 décès.

La révélation des nouveaux cas a catapulté la Turquie à la huitième place sur la liste mondiale. Le pays passe de 955 766 à 1,8 million d’infections et 16 199 décès, devant l’Espagne, avec 1,73 million d’infections et 47 624 décès.

Ensuite, et complétant le top 10, se trouve l’Argentine, le deuxième pays avec le plus de cas en Amérique latine et qui compte déjà 1,49 million de positifs et 40 668 décès. La Colombie accumule 1,4 million de cas et 38 866 décès.

L’Allemagne compte également plus d’un million de cas, avec 1,33 million de positifs et 21 900 décès; Le Mexique, qui compte 1,24 million de positifs et 113 704 décès; La Pologne, qui enregistre 1,12 million d’infections et 22 676 décès, et l’Iran, qui accumule 1,1 million de positifs avec 51 949 décès.

Toujours en dessous d’un million, le Pérou compte 980 943 personnes atteintes de coronavirus et 36 544 décès. L’Ukraine ajoute 918 015 infections et 15 684 décès, devant l’Afrique du Sud, pays le plus touché en Afrique par la pandémie, avec 852 965 personnes infectées et 23 106 décès.

Plus d’un demi-million de positifs sont les Pays-Bas (613 630), l’Indonésie (611 631), la Belgique (605 966), la République tchèque (575 422), l’Iraq (573 622), le Chili (569 781) et la Roumanie (551 900).

Avec plus de 400 000 résultats positifs, on trouve le Bangladesh (489 178), le Canada (458 527), les Philippines (448 331) et le Pakistan (438 425). Le Maroc (397 597), la Suisse (373 831), l’Arabie saoudite (359 749), Israël (356 015), le Portugal (344 700), la Suède (320 098) et l’Autriche (319 822) sont déjà dans l’arc des 300 000 infections.

La Hongrie (276 247), la Serbie (261 437), la Jordanie (257 275), le Népal (247 593) et l’Équateur (201 524) sont de l’ordre de 200 000 à 300 000 infections.

Au-dessus de 100000 positifs, on trouve le Panama, la Géorgie, le Kazakhstan, les Émirats arabes unis, le Japon, la Bulgarie, la Croatie, l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, la République dominicaine, le Costa Rica, l’Arménie, la Bolivie, le Koweït, le Liban, le Qatar, la Slovaquie, le Guatemala, Oman, Grèce, Égypte, Moldavie, Éthiopie, Honduras, Tunisie, Territoires palestiniens, Danemark, Birmanie et Venezuela.

La Chine, pays d’origine de la pandémie, compte 94 127 personnes infectées et 4 748 morts.