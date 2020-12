25/09/2020 L’Inde, avec plus de 5,8 cas de coronavirus et quelque 92 300 décès, est le deuxième pays le plus touché par la pandémie, après les États-Unis. POLITIQUE ASIE INDE ASIE INTERNATIONAL SUDIPTA DAS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

Les États-Unis battent un nouveau record de cas quotidiens avec plus de 227000 infections

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La nouvelle pandémie de coronavirus a enregistré plus de 678000 nouveaux cas dans le monde au cours des dernières 24 heures, très proche du record de 690000 vendredi, atteignant 66 millions de victimes dans le monde, et 12410 autres décès, selon le bilan publié ce Samedi à l’Université Johns Hopkins.

Avec les 678 401 cas enregistrés à la veille, le total s’élève à 65 925 374 infections, tandis que le nombre mondial de décès s’élève à 1 519 050. Plus de 42,3 millions de personnes ont réussi à vaincre le COVID-19, la maladie respiratoire causée par le coronavirus.

Les Etats-Unis ont enregistré ces dernières semaines les pires données de cas de toute la pandémie et calculent dans ce bilan plus de 227 000 positifs et 2 607 décès, son nouveau record quotidien d’infections, avec un total de 14,3 millions d’infections. Les décès dus au COVID-19 sur le sol américain s’élèvent à 278 932.

L’Inde, en revanche, poursuit la tendance à la baisse du taux d’infections ces dernières semaines, bien qu’elle dépasse déjà 9,6 millions de cas et accumule 139 700 décès. Le pays asiatique est celui qui a enregistré le plus de récupérations à ce jour, plus de 9 millions.

LE BRÉSIL ACCUMULE PLUS DE 175000 DÉCÈS DU COVID-19

Le Brésil reste en troisième position dans cette classification, qui est configurée sur la base des données de 191 pays et territoires avec des cas de coronavirus. Le géant sud-américain a enregistré plus de 6,5 millions de cas et 175 964 décès.

Après plusieurs jours au cours desquels elle a ajouté plus de 25 000 cas, la Russie reste au quatrième rang mondial, avec un total de 2,38 millions d’infections et 41 370 décès. En France, 2,3 millions de personnes sont infectées et 54 589 morts.

Le Royaume-Uni dépasse l’Espagne et se classe au sixième rang des pays les plus touchés par la pandémie, avec 1,69 million d’infections et 60 714 décès, après avoir ajouté plus de 16 200 résultats positifs le dernier jour.

L’Italie a également dépassé l’Espagne ces dernières heures. Le pays transalpin enregistre 1,68 million d’infections et 58 852 décès, bien que l’Espagne ne reste qu’environ 3 000 cas de moins que le total italien et accumule 46 252 décès.

L’Argentine, deuxième pays avec le plus de cas en Amérique latine, ajoute 1,45 million de personnes infectées et 39 512 décès.

Plus d’un million de cas sont également la Colombie, avec 1,35 million de positifs et 37 467 décès; Allemagne, avec 1,15 million et 18 577 décès; Le Mexique, qui enregistre 1,15 million de positifs et 108 863 décès; La Pologne, avec 1,04 million d’infectés et 19 359 décès, et l’Iran, qui dépasse le million de positifs avec 49 695 décès.

Toujours en dessous du million, le Pérou compte 967075 personnes atteintes de coronavirus et 36 076 décès, devant les 808 828 infectés et les 13867 décès enregistrés en Ukraine. L’Afrique du Sud, pays le plus touché en Afrique par la pandémie, compte 805 804 personnes infectées et 21 963 décès.

De son côté, la Turquie accumule 765997 cas de COVID-19 avec 14509 décès, tandis que la Belgique –587.439 positifs et 17.142 décès -, l’Indonésie –563.680 cas et 17.479 décès -, l’Irak – 560.622 infections et 12.387 décès – , Chili – 557 135 cas et 15 558 décès -, Pays-Bas – 553 040 infections et 9 704 décès – et République tchèque – 542 406 cas et 8 738 décès – et Roumanie – 500 273 cas et 12052 infections – également figure ci-dessus à partir du seuil d’un demi-million.

Avec plus de 400 000 personnes séropositives au Bangladesh, 473 991 personnes infectées et 6 772 décès; Les Philippines, avec 436 345 cas et 8 509 décès; Le Pakistan, avec 413 191 positifs et 8 303 décès, et le Canada, avec 406 189 positifs et 12 519 décès.

Le Maroc (372 620), l’Arabie saoudite (358 336), la Suisse (344 497), Israël (342 101) et le Portugal (312 553) font déjà partie de l’arc des 300 000 infections, tandis que l’Autriche se situe entre 200 000 et 300 000 infections. (297.245), Suède (278.912), Népal (238.861), Hongrie (238.056), Jordanie (234.353) et Serbie (206.940)

Au-dessus de 100 000 positifs se trouvent l’Équateur (196 482); Kazakhstan (178 378); Émirats arabes unis (174 062); Panama (173 607); Bulgarie (158 807), Japon (158 408); Géorgie (152 704); République dominicaine (146 680); Bolivie (145 325); Koweït (143 917); Costa Rica (143 685); Bélarus (143 383); Croatie (143 370); Arménie (139 692); Qatar (139 643); Azerbaïdjan (138 000); Liban (134 295); Guatemala (124 805); Oman (124 329); Égypte (117 583); Moldova (113 829); Slovaquie (113 392); Grèce (113 185); Éthiopie (112 091); Honduras (109.760), Venezuela (103.877) et Tunisie (101.900)

La Chine, pays d’origine de la pandémie, compte 93 348 personnes infectées et 4 746 morts.