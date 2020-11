MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La pandémie de coronavirus originaire de la ville chinoise de Wuhan a enregistré un demi-million de nouveaux cas au cours des dernières 24 heures, portant le total à près de 50 millions de personnes infectées et 1,25 million de décès, selon le bilan mis à jour. ce dimanche de l’Université Johns Hopkins.

Avec les nouvelles données, le solde de la pandémie s’élève à 49.835.847 personnes infectées, dont plus de la moitié dans les trois pays les plus touchés – les États-Unis, l’Inde et le Brésil – tandis que les décès sont et 1.250.490.

En ce qui concerne les récupérations, plus de 32,7 millions de personnes ont déjà réussi à vaincre le COVID-19, la maladie respiratoire causée par le virus. L’Inde arrive en tête de liste, avec plus de 7,8 millions de patients guéris.

Les États-Unis restent le pays le plus touché par la pandémie dans le monde, avec 9,8 millions de personnes infectées et 237 113 décès, après avoir enregistré un nouveau record de 127 000 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures.

L’Inde, pour sa part, accumule 8,5 millions de personnes infectées avec 126 121 décès après avoir compté quelque 45 000 positifs au dernier jour, suivie du Brésil, avec 5,6 millions d’infectées et 162 269 décès.

En quatrième position, la Russie accumule 1,74 million de cas et 30 010 décès après avoir enregistré plus de 20 000 cas le dernier jour. La cinquième place est occupée par la France, avec plus de 1,7 million de cas et 40 220 décès.

De son côté, l’Espagne reste le sixième pays le plus durement touché par la pandémie, avec 1,3 million de cas et 38 833 décès après avoir comptabilisé plus de 21 000 points positifs au dernier bilan. L’Argentine suit, où il y a 1,22 million de personnes infectées et 33 348 morts; Royaume-Uni, qui compte 1,17 million de personnes infectées et 48 978 décès; et la Colombie, avec 1,13 million d’infections et 32 ​​595 décès.

Le Mexique commence en dessous d’un million de cas, soit 961 938 cas et 94 808 décès. Ensuite, le Pérou compte 920 010 personnes infectées et 34 821 décès, tandis que l’Italie accumule 902 490 infections et 41 063 décès. De son côté, l’Afrique du Sud, pays le plus touché par la pandémie sur tout le continent africain, enregistre 735 906 cas et 19 789 décès.

Plus de 500 000 cas, l’Iran enregistre 673 250 positifs et 37 832 décès, devant l’Allemagne qui accumule 668 114 infections et 11 306 décès, la Pologne avec 521 640 infections et 7 636 décès; et le Chili, avec 519 977 positifs et 14 499 décès.

Avec plus de 400 000 positifs, il y a déjà l’Irak, avec 496 019 positifs et 11 283 décès; La Belgique, qui compte 494 168 cas et 12 907 décès dus au COVID-19; Ukraine, 464 598 cas et 8 553 décès; Indonésie, avec 433 836 positifs et 14 540 décès; Bangladesh, avec 418 764 cas et 6 049 décès; La République tchèque, avec 411 220 cas et 4 681 décès, et les Pays-Bas, avec 411 107 infections et 8 028 décès.

Les Philippines (393 961) sont déjà de l’ordre de 300 000 infections; Turquie (391 739); Arabie saoudite (350 229); Pakistan (343 189) et Israël (319 022).

La Roumanie (296 999), le Canada (263 220), le Maroc (252 185) et la Suisse (211 913) sont de l’ordre de 200 000 à 300 000 infections. Au-dessus de 100 000 positifs, on trouve le Népal (191 636); Portugal (173 540), Équateur (173 486); Autriche (147 220), Suède (146 461); Bolivie (142 427); Émirats arabes unis (141 032); Panama (138 506); Qatar (134 013); Koweït (131 205); République dominicaine (129 645); Oman (117 167); Costa Rica (116 363); Kazakhstan (116 162); Guatemala (111 050); Égypte (108 962); Japon (107.486), Bélarus (105.283), Hongrie (104.943), Jordanie (104.802), Arménie (104.249) et Honduras (100.041)

La Chine, pays d’origine de la pandémie, compte 91 622 personnes infectées et 4 741 morts.