MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La pandémie de coronavirus a laissé environ 750000 cas dans le monde au cours des dernières 24 heures, avec lesquels le cumul dépasse 92 millions depuis le début de la pandémie, au milieu d’une augmentation des infections au cours des dernières semaines tout au long de la monde.

L’Université Johns Hopkins a détaillé sur son site Web qu’au cours du dernier jour, 744 289 infections et 16260 décès ont été confirmés, ce qui place les totaux à 92 383 934 et 1 979 316, respectivement.

Les États-Unis continuent de figurer en tête de liste en tant que pays le plus touché au total après avoir dépassé le seuil de 23 millions d’infections, avec 23 077 262 cas et 384 764 cas. Derrière se trouvent l’Inde, avec 10 512 093 et ​​151 727, et le Brésil, avec 8 256 536 et 205 964, respectivement.

La Russie est à la quatrième place en termes de nombre de cas, avec 3 434 934 et 62 463 décès, tandis que le Royaume-Uni est à la cinquième place avec 3 220 953 infections et 84 910 décès depuis le début de la pandémie.

Entre 2 et 3 millions de cas se situent la France (2 888 292), la Turquie (2 355 839), l’Italie (2 319 036) et l’Espagne (2 176 088), tandis qu’entre un million et les deux millions sont l’Allemagne, la Colombie, l’Argentine, le Mexique, la Pologne, l’Iran, l’Afrique du Sud, l’Ukraine et le Pérou.

Derrière se trouvent les Pays-Bas, la République tchèque, l’Indonésie, le Canada, la Roumanie, la Belgique, le Chili, l’Irak, le Bangladesh, Israël, la Suède, le Pakistan et le Portugal, qui comptent entre 500 000 et un million d’infections.

Les Philippines, la Suisse et le Maroc ont confirmé entre 400 000 et 500 000 cas, tandis que l’Autriche, la Serbie, l’Arabie saoudite, la Hongrie, la Jordanie et le Japon ont enregistré entre 300 000 et 400 000 infections depuis le début de la pandémie.

Entre 200 000 et 300 000 cas sont le Panama, le Népal, la Géorgie, les Émirats arabes unis (EAU), le Liban, l’Azerbaïdjan, l’Équateur, la Croatie, la Biélorussie, la Slovaquie, le Kazakhstan et la Bulgarie.

De même, entre 100 000 et 200 000 sont la République dominicaine, le Danemark, le Costa Rica, la Bolivie, la Tunisie, la Lituanie, l’Arménie, l’Irlande, le Koweït, l’Égypte, la Moldavie, les territoires palestiniens occupés, la Grèce, le Qatar, le Guatemala, la Malaisie, la Slovénie, la Birmanie, Oman. , Honduras, Éthiopie, Paraguay, Venezuela, Bosnie-Herzégovine, Libye, Algérie et Nigéria.

Pour sa part, la Chine, pays d’origine de la pandémie, compte 97 322 personnes infectées et 4 796 morts, comme le rapporte l’Université Johns Hopkins sur son site Web.