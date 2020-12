Vladimir Poutine avec Mikhail Murashko (REUTERS)

Après la controverse déclenchée ces derniers jours lorsque Vladimir Poutine a déclaré que le vaccin Spoutnik V n’avait pas été appliqué car il n’était pas recommandé aux personnes de plus de 60 ans, le ministre russe de la Santé, Mikhail Murashko a annoncé que les essais cliniques pour ce groupe d’âge touchent à leur fin et que la vaccination débutera la semaine prochaine.

Le chef du portefeuille de la santé a été consulté sur la question de savoir si, en effet, les personnes âgées, faisant partie des groupes à risque de contagion du coronavirus, pourraient recevoir leurs doses avant le début de 2021. “Oui, nous l’espérons”, a été la réponse du fonctionnaire..

Murashko a averti que les tests de dose pour ce groupe d’âge sont dans la dernière ligne droite et que l’approbation officielle serait donnée dans les heures à venir. Également, Le ministre de la Santé a exhorté les autorités sanitaires en dehors de Moscou à préparer leurs programmes de soins afin de pouvoir appliquer des vaccins à autant de personnes âgées et le plus rapidement possible..

“Nous recommandons que toutes les régions incluent également les personnes atteintes de diabète dans leurs plans de vaccination », a indiqué Murashko, selon les médias locaux.

Une infirmière montre une dose du vaccin Spoutnik V (REUTERS / Tatyana Makeyeva / File Photo)

Le vaccin Spoutnik V a été, le 11 août, le premier enregistré lors de la course internationale à la recherche d’immunité contre le covid-19. Cependant, au cours de la semaine dernière, son efficacité et son développement ont été remis en question après que le propre dirigeant de la Russie, Vladimir Poutine, ait assuré qu’il n’était toujours pas en mesure d’appliquer cette dose car, pour le moment, ce n’était pas le cas. recommandé aux personnes de plus de 60 ans.

«Je suis les recommandations de nos spécialistes, et c’est pourquoi pour l’instant je n’ai pas eu le vaccin, mais je le ferai sans faute lorsque cela sera possible.», A déclaré le chef du Kremlin en répondant à une question de savoir s’il s’était fait vacciner lors de sa célèbre conférence de presse annuelle.

Poutine a expliqué que le vaccin utilisé dans la campagne de vaccination dans le pays, Spoutnik-V, est approuvé pour un certain groupe d’âge, de 18 à 60 ans: “Des gens comme moi n’ont pas encore reçu le vaccin”Poutine a déclaré, qui a eu 68 ans le 7 octobre.

En outre, le président a indiqué que la production de la même chose pourrait prendre plus de temps que prévu car certains de ses composants sont rares et il est difficile de s’en débarrasser en quantités énormes.

Vladimir Poutine, lors de la conférence de presse au cours de laquelle il a averti que pour le moment il ne recevrait pas le vaccin Spoutnik V (REUTERS)

Le développement de Spoutnik V est réalisé par des chercheurs du Centre national d’épidémiologie et de microbiologie de Gamaleya et du Fonds d’investissement direct russe (RDIF) en charge du financement et de la gestion du projet.

Les paroles de Poutine ont suscité un immense émoi dans la communauté scientifique internationale. Pour cette raison, les spécialistes russes ont dû préciser qu’il ne s’agissait pas d’avoir reçu des résultats défavorables lors des tests, mais que le retard dans l’approbation de l’utilisation chez les personnes âgées n’était qu’une question de temps. Quelque chose de commun au cours du lancement d’un nouveau vaccin.

«Pour relever la limite d’âge supérieure, les développeurs de vaccins mènent des essais cliniques supplémentaires avec des volontaires de plus de 60 ans qui ont commencé à montrer de bons résultats préliminaires. En outre, les données cliniques sont en cours d’analyse et un rapport est en cours de préparation qui sera utilisé par le ministère de la Santé pour décider de l’utilisation du vaccin COVID-19 pour les groupes de population plus âgés », a-t-il déclaré. Alexei Kusnetzov, conseiller du ministre Murashko vendredi.

Le vaccin Spoutnik V est l’un des principaux vaccins que le gouvernement argentin vise à appliquer à ses citoyens (. / Ignacio Ortega)

“Les problèmes de sécurité de Spoutnik V n’ont pas été identifiés chez les volontaires plus âgés. La décision sur l’utilisation du vaccin peut être prise dans les 10 derniers jours de décembre“Prédit le conseiller.

En Argentine, les propos de Poutine ont également déclenché toutes les alarmes. Selon les dernières données, le gouvernement d’Alberto Fernández espère disposer de suffisamment de doses de Spoutnik V dans les mois à venir pour vacciner 25 millions de personnes. Pour cette raison, il a été décisif que la secrétaire à l’accès à la santé du ministère de la Santé, Carla Vizzotti, se prononce sur le délai d’approbation de la demande chez les personnes âgées.

“Les essais cliniques dans les vaccins et dans l’industrie pharmaceutique sont toujours développés et analysés par des groupes, jusqu’à présent, la recommandation d’utilisation est jusqu’à 60 ans”, a déclaré jeudi le responsable russe depuis la Russie, dans des déclarations à Radio con Vos.

“Ils terminent les dernières étapes pour que l’utilisation dans les plus de 60 ans soit également approuvée (…) Ils ont dit que à la fin de l’année Il sera avalisé par le ministère de la Santé », a-t-il complété.

Carla Vizzotti a averti que l’année prochaine, quelque 25 millions d’habitants en Argentine pourraient être vaccinés avec Spoutnik V

Un jour plus tard, Vizzotti a accordé une nouvelle interview aux médias de Russia Today, où il a développé les détails de la sous-traitance du vaccin par le gouvernement argentin.

“Il doit recevoir 10 millions de traitements du vaccin Spoutnik V entre décembre de cette année, et janvier et février 2021 (…) dans ce premier envoi, il y a 300 mille doses”, a-t-il dit.

Et il a ajouté: “Nous espérons que d’ici mars, un pourcentage important de la population à risque le plus élevé sera vacciné, pour réduire le premier objectif que nous avons, qui est la morbidité et la mortalité et l’impact socio-économique du covid-19 ″.

