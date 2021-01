MADRID, 19 ANS (EUROPA PRESS)

Les autorités russes ont confirmé ce mardi plus de 21.700 cas de coronavirus au cours de la dernière journée, avec lesquels le pays dépasse la barrière des 3,6 millions d’infections depuis le début de la pandémie.

Le centre opérationnel de lutte contre le coronavirus a détaillé qu’au cours des dernières 24 heures, 21734 cas et 586 décès ont été confirmés, ce qui place les totaux à 3612800 et 66623, respectivement, comme cela a été recueilli par l’agence de presse russe Spoutnik.

De même, 23262 personnes se sont rétablies lors du dernier jour du COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus, donc ce nombre dépasse déjà les trois millions. En revanche, 615 951 personnes sont actuellement en observation comme cas suspects.

Les autorités ont entamé lundi une nouvelle phase de la campagne de vaccination dans laquelle la population générale peut déjà être vaccinée, après avoir considéré que la population à risque est déjà vaccinée, pour laquelle le nombre de points de vaccination sera augmenté.

Le vaccin Spoutnik V, remis en question par des scientifiques internationaux car ils considèrent qu’il n’a pas passé les mêmes tests et contrôles que les autres, est gratuit et volontaire, avec lequel les autorités espèrent pouvoir vacciner jusqu’à 60% de la population totale du pays pendant la première année et ainsi obtenir l’immunité collective.

En plus du vaccin Spoutnik V, développé par le Centre national de recherche Gamaleya pour l’épidémiologie et la microbiologie à Moscou, la Russie dispose d’un deuxième vaccin appelé EpiVacCorona et le résultat des travaux du Centre d’État russe pour la recherche en virologie et biotechnologie Véktor et un troisième, ChuVac, développé par le Centre Chumakov.