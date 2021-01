MADRID, 24 ANS (EUROPA PRESS)

Les autorités russes ont confirmé ce samedi 21000 cas supplémentaires supplémentaires et plus de 490 décès par coronavirus au cours des dernières 24 heures, et cela dépasse déjà le seuil de 69000 décès, comme l’a recueilli le centre opérationnel de lutte contre la pandémie.

L’agence a détaillé qu’au cours du dernier jour, 21 127 cas et 491 décès ont été détectés, ce qui place le total à 3 719 400 touchés et 69 462 décès.

La plupart des nouvelles infections ont été détectées dans la capitale russe (3 069), à Saint-Pétersbourg (2 929) et dans la province de Moscou (1 134). Dans le domaine des décès, les zones les plus touchées ont été la capitale (74 décès), Saint-Pétersbourg (61 nouveaux décès), Moscou (64) et la province de Moscou (37).

Selon le centre opérationnel, 24 445 personnes ont été libérées au cours des dernières 24 heures, portant à 3 133 760 le nombre total de patients guéris.

À Moscou, 5 117 patients ont été libérés; à Saint-Pétersbourg, 2 260; et dans la province de Moscou, 1 189.

Selon l’office national de protection des consommateurs, Rospotrebnadzor, en Russie plus de 99,3 millions de tests de coronavirus ont été réalisés à ce jour, dont environ 441000 le dernier jour.

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a signé jeudi une ordonnance visant à alléger certaines des restrictions imposées à la ville, après avoir fait état d’un «optimisme prudent» concernant les données épidémiologiques ces dernières semaines.

Les autorités ont entamé lundi une nouvelle phase de la campagne de vaccination dans laquelle la population générale peut déjà être vaccinée, après avoir considéré que la population à risque est déjà vaccinée, pour laquelle le nombre de points de vaccination sera augmenté.