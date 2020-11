24/03/2020 Le Premier ministre de la Slovaquie, Igor Matovic POLITIQUE EUROPÉENNE SLOVAQUIE MICHAL BURZA / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

BRATISLAVA, 14 ans (DPA / EP)

Le gouvernement slovaque a approuvé ce vendredi une résolution par laquelle les personnes qui souhaitent entrer dans le pays en provenance de la plupart des pays de l’UE sont obligées de présenter un test de coronavirus négatif, qui ne peut dater de plus de 72 heures. .

La nouvelle réglementation, qui s’appliquera à partir de lundi prochain, s’appliquera à tous les voyageurs des pays de l’Union européenne, à l’exception de la Finlande et de la Grèce, qui sont inclus dans une liste de 10 pays considérés à faible risque, avec la Chine et le Japon.

Les tests obligatoires auront quelques exceptions, y compris les voyageurs dont le lieu de travail et de résidence ne se trouve pas à plus de 30 kilomètres du prochain passage frontalier, ainsi que les étudiants et les athlètes professionnels.

Les récentes annonces concernant la gestion de la pandémie dans le pays ont été contradictoires et changeantes, ce qui a semé la confusion et le mécontentement dans le pays.

Les critiques croissantes, non seulement des médias et de l’opposition, mais aussi de la coalition au pouvoir, ont été en grande partie dirigées contre le Premier ministre populiste-conservateur Igor Matovic, qui a annoncé à plusieurs reprises des mesures et des réglementations sur Facebook et lors de conférences. appuyez sur, puis modifiez-les.

Jusqu’à présent, la Slovaquie a enregistré un total de 83 796 cas cumulés de coronavirus, tandis que 491 personnes ont perdu la vie à cause de la maladie depuis que le premier cas a été détecté dans le pays.