MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

L’Afrique du Sud, pays du continent africain le plus touché par la pandémie, recevra le premier envoi de vaccins vers le deuxième trimestre 2021 après avoir accepté le premier versement initial, comme annoncé ce samedi par le ministère de la Santé.

Le gouvernement recevra l’expédition des vaccins dans le cadre de l’initiative internationale Covax de l’Organisation mondiale de la santé, après que l’ONG Fonds de solidarité a effectué une première dépense de 22 millions d’euros. Cet envoi servira à vacciner dix pour cent de la population. Le total des vaccins nécessaires pourrait coûter plus de 100 millions d’euros.

“D’après ce que nous comprenons des estimations de production qui nous ont été fournies à ce stade, c’est qu’il faut s’attendre à recevoir le premier lot de stocks au deuxième trimestre 2021”, selon le ministère, dans une note collectée par la chaîne CGTN.

L’Afrique du Sud connaît une augmentation des cas de coronavirus dans certaines régions, alors que des millions de personnes se préparent à se rendre dans leurs villes d’origine et leurs destinations de vacances pendant la saison des vacances.

Le président du pays, Cyril Ramaphosa, a réintroduit jeudi des restrictions visant à contenir la propagation du virus à Nelson Mandela Bay, la sixième plus grande ville du pays, avec une population de 1,3 million d’habitants.

Environ 805 804 personnes ont été diagnostiquées avec la maladie en Afrique du Sud à ce jour et 21 963 sont décédées, selon les chiffres du gouvernement. 4 932 nouveaux cas ont été détectés vendredi, selon le ministre de la Santé Zweli Mkhize.

Le gouvernement envisage également d’acheter des vaccins auprès d’autres producteurs potentiels, notamment Johnson & Johnson, Novavax Inc., AstraZeneca Plc et le partenariat Pfizer Inc. et BioNtech, mais il doit d’abord s’assurer qu’il dispose de fonds et de ressources pour la distribution, le stockage et la gestion. des vaccins.

«Bien que l’installation de Covax soit notre véhicule préféré pour accéder aux vaccins, nous explorerons toujours toutes les options pour nous assurer que le processus de mise en œuvre du vaccin est sûr et rentable», a-t-il déclaré.