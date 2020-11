FRANCFORT (ALLEMAGNE), 11 (EUROPE PRESS)

La perspective de pouvoir compter sur un vaccin contre Covid-19 dans un avenir pas trop lointain incite les autorités à continuer d’apporter un soutien «puissant et spécifique» à l’économie et laisse des inquiétudes quant au risque de une «zombification» des entreprises ou des secteurs d’activité de la zone euro, selon la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde.

“Une réponse politique continue, puissante et spécifique est vitale pour protéger l’économie, au moins jusqu’à ce que l’urgence sanitaire passe”, a défendu la Française dans son discours d’ouverture au forum des banques centrales, organisé cette fois par la BCE à Francfort en au lieu de son siège social habituel à Sintra (Portugal).

En ce sens, Lagarde a fait remarquer que “les inquiétudes concernant la” zombification “ou les obstacles à la destruction créatrice sont hors de propos, surtout s’il y a maintenant un vaccin en vue”, rappelant que les confinements représentent un coup de fouet non économique qui affecte indistinctement les entreprises productives et improductives.

«Les politiques qui protègent les entreprises viables jusqu’à ce que l’activité revienne à la normale aideront notre capacité de production, elles ne l’endommageront pas», a-t-il déclaré.

De cette manière, le banquier central a indiqué que la politique budgétaire devrait rester au centre de l’effort de stabilisation, avec un soutien budgétaire pour le prochain exercice très similaire à celui de cette année et avec le démarrage du programme d’aide de l’UE. «sans tarder», alors que les autorités de tutelle s’emploient à faire en sorte que les banques puissent continuer à soutenir la reprise malgré une éventuelle détérioration de la qualité des actifs.

De même, Lagarde a souligné que lorsque les taux d’intérêt sont déjà bas et que la demande privée est restreinte, comme c’est le cas aujourd’hui, la transmission des conditions de financement aux dépenses privées pourrait s’affaiblir, notamment lorsque les entreprises et les ménages sont confrontés à des niveaux très élevés. d’incertitude, qui génère des économies préventives plus importantes et un report des investissements.

Dans ces circonstances, il est essentiel que la politique monétaire assure des conditions de financement favorables à l’ensemble de l’économie, tant dans le secteur public que privé, mais ce sont les moments où la politique budgétaire a le plus d’impact, car elle peut répondre le plus spécifiques aux secteurs économiques concernés et peuvent contribuer à briser la dynamique du “ paradoxe de l’épargne ” en période d’incertitude

“Les politiques fiscales peuvent répondre directement là où l’aide est la plus nécessaire”, a souligné le président de la BCE, soulignant que les enquêtes menées montrent que les personnes qui considèrent que le soutien du gouvernement est plus approprié font preuve de moins de comportement préventif. “Et de cette manière, en améliorant les perspectives économiques des entreprises et des ménages, la politique budgétaire peut contribuer à revitaliser la transmission monétaire à travers le secteur privé”, a-t-il ajouté.