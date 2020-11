MADRID, 12 ANS (EUROPA PRESS)

La nouvelle pandémie de coronavirus qui a pris naissance dans la ville chinoise de Wuhan a laissé au cours des dernières 24 heures en Allemagne 21866 nouveaux cas et 215 décès, contre 18487 infections et 261 décès la veille, selon le bilan publié ce jeudi par le Institut Robert Koch, l’agence gouvernementale chargée de surveiller les maladies infectieuses.

Avec les nouvelles données, le bilan de la pandémie sur le territoire allemand s’élève à 727 553 personnes infectées et 11 982 décès. En termes de récupérations, 467 800 personnes ont réussi à vaincre le COVID-19, la maladie respiratoire causée par le coronavirus, dont 13 000 qui ont été libérées au cours des dernières 24 heures.

Par états, le plus touché est la Rhénanie du Nord-Westphalie, qui enregistre 185 138 cas et 2 517 décès, suivie de la Bavière, avec 144 705 infections et 3 050 décès, et du Baden Würtenberg, avec 107 649 cas positifs et 2 189 décès. Berlin compte 43 146 personnes infectées et 321 morts.

Dans ce contexte, le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, s’est montré optimiste mercredi quant au fonctionnement des restrictions adoptées pour atténuer l’expansion de la pandémie et a indiqué que les taux d’infection sont en baisse, bien qu’il n’ait fait aucune déclaration. sur la possibilité de les abaisser.

Ainsi, il a souligné dans une interview télévisée recueillie par l’agence de presse allemande DPA que l’augmentation des infections quotidiennes “est un peu moins forte”, qu’il a jugée “encourageante pour l’instant”, mais “insuffisante”.

De son côté, la porte-parole du gouvernement allemand, Ulrike Demmer, a estimé que la deuxième vague d’infections n’avait pas encore atteint son maximum. “Nous constatons une tendance positive”, a-t-il admis, tout en demandant de la patience.

Depuis le 2 novembre, des bars, des restaurants et des installations culturelles ont été fermés en Allemagne pour freiner la propagation du COVID-19, entre autres limitations sur les rassemblements sociaux, dans un contexte d’inquiétude croissante concernant un éventuel débordement du système de santé du Pays