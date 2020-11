MADRID, 24 ANS (EUROPA PRESS)

La nouvelle pandémie de coronavirus originaire de la ville chinoise de Wuhan a laissé 13554 nouveaux cas en Allemagne au cours des dernières 24 heures et 249 décès, contre 10864 infections et 90 décès la veille, portant le total à plus de 942 000 personnes infectées et plus de 14 300 morts, selon le bilan publié mardi par l’Institut Robert Koch, l’agence gouvernementale en charge de la surveillance des maladies infectieuses.

Avec les nouvelles données, le bilan de la pandémie en territoire allemand s’élève à 942 687 personnes infectées et 14 361 morts. En termes de récupérations, 636700 personnes ont réussi à vaincre le COVID-19, la maladie respiratoire causée par le coronavirus, dont 15000 qui ont été libérées au cours des dernières 24 heures.

Par états, le plus touché est la Rhénanie du Nord-Westphalie, qui enregistre 236 806 cas et 3 047 décès, suivie de la Bavière, avec 185 803 infections et 3 490 décès, et de Baden Würtenberg, avec 133 689 cas positifs et 2 452 décès. Berlin compte 57 309 personnes infectées et 456 décès.

Samedi, des virologues et des médecins allemands ont recommandé que les restrictions actuelles en Allemagne soient prolongées, voire renforcées, en raison du nombre élevé d’infections à coronavirus, selon le journal ‘Rhein-Neckar-Zeitung’.

“L’objectif est de parvenir à un net renversement des nouvelles infections. Mais près de trois semaines après le début des mesures, nous ne voyons pas de nette diminution, mais un mouvement latéral”, a déclaré le virologue en chef de l’Université de Heidelberg, Hans-Georg Kräusslich. “Par conséquent, il est clair que le véritable objectif n’a pas été atteint”, a-t-il ajouté.

Pour cette raison, le virologue Alexander Kekulé a appelé à un durcissement. “Lors de la prochaine rencontre entre le gouvernement allemand et les Etats fédéraux mercredi, il est impératif que de nouvelles mesures soient prises contre le coronavirus”, a-t-il déclaré.

“Parmi ceux-ci, il faut compter que toutes les écoles secondaires divisent immédiatement leurs cours et alternent les classes”, a déclaré l’expert de l’Université de Halle-Wittenberg au journal “Neue Osnabrücker Zeitung” dans son édition d’aujourd’hui. Dans le même temps, il a préconisé de laisser les jardins d’enfants, les jardins d’enfants et les écoles élémentaires ouverts.

Dans le même temps, il a proposé que “les vacances de Noël commencent dans tout le pays une semaine avant le 24 décembre”. Ce serait le 17 décembre, alors que dans la plupart des États fédéraux, ils commencent le 19 et même dans certains seulement le 23.