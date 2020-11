MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La nouvelle pandémie de coronavirus qui a pris naissance dans la ville chinoise de Wuhan a laissé 21506 nouveaux cas et 166 décès en Allemagne au cours des dernières 24 heures, ce qui représente un nouveau record dans le bilan quotidien et fait que le pays dépasse pour la première fois 20000 infections , selon le bilan publié ce vendredi par l’Institut Robert Koch, l’agence gouvernementale allemande en charge de la surveillance des maladies infectieuses.

Avec les nouvelles données, le bilan de la pandémie en territoire allemand s’élève à 619 089 personnes infectées et 11 096 décès. Plus de la moitié des cas cumulés correspondent à trois États: Rhénanie du Nord-Westphalie (159 027), Bavière (123 225) et Bade-Wurtemberg (93 264), tandis que Berlin, la capitale, enregistre 357 357 cas.

En termes de récupérations, 391600 personnes ont réussi à vaincre le COVID-19, la maladie respiratoire causée par le coronavirus, dont 10200 qui ont été libérées ces dernières 24 heures.

Compte tenu de l’augmentation des infections, le gouvernement allemand applique de nouvelles restrictions à partir de ce lundi jusqu’à fin novembre. Les règles de garde partielle n’incluront pas la fermeture des garderies et des écoles cette fois-ci comme en mars. Ils ne fermeront pas non plus les magasins et les salons de coiffure. Oui, les restaurants et les bars devront fermer leurs portes, ainsi que les musées, cinémas, théâtres et opéras, ainsi que les piscines et les gymnases.