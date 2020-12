MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La nouvelle pandémie de coronavirus qui a pris naissance dans la ville chinoise de Wuhan a laissé 20200 nouveaux cas de coronavirus en Allemagne au cours des dernières 24 heures (contre 28438 cas samedi) et 321 décès (pour 496 décès la veille), de plus en plus loin du record de décès cette semaine, mais un bilan qui porte encore le total des infections à 1,3 million de personnes et les défunts, à plus de 21 700.

Avec les nouvelles données, le bilan de la pandémie en territoire allemand s’élève à 1320716 personnes infectées et 21787 décès, deux après le record de 598 décès par jour de jeudi à vendredi, selon le bilan publié ce dimanche par l’Institut Robert Koch (RKI ), l’agence gouvernementale allemande chargée du contrôle des maladies infectieuses.

En termes de récupération, le chiffre s’élève à 967 900 personnes guéries, dont 10 400 qui ont été libérées au cours des dernières 24 heures.

Les régions allemandes les plus touchées par la pandémie sont la Rhénanie du Nord-Westphalie (314 937 cas et 4 455 décès), la Bavière (256 903 infectés et 4 848 décès) et le Bade-Wurtemberg (186 044 positifs et 3 400 décès). À Berlin, le solde s’élève à 78 248 personnes infectées et 813 décès.

Dans ce contexte, le ministre allemand de l’Intérieur Horst Seehofer a appelé à ne pas attendre après Noël pour resserrer les restrictions actuelles afin de freiner la nouvelle pandémie de coronavirus.

“La seule possibilité de remettre la situation sous contrôle est une fermeture, mais elle doit être mise en place immédiatement”, a déclaré le ministre, dans des déclarations publiées par l’hebdomadaire «Der Spiegel».

Seehofer a averti que si elle attend après les vacances de fin d’année, l’Allemagne devra faire face à un nombre élevé d’infections pendant des mois. Le ministre de l’Intérieur a été contrarié par le fait que les acquis du printemps, alors que le nombre de cas restait à un niveau relativement bas, ont été vains.

A son avis, ce changement de tendance n’est pas dû au fait que les citoyens n’ont pas été sanctionnés mais au fait que les mesures n’ont pas été suffisantes. La chancelière allemande Angela Merkel devrait rencontrer ce dimanche les 16 premiers ministres des États fédéraux pour discuter d’une position commune au niveau national.

Les gouvernements régionaux ont accepté un verrouillage partiel début novembre, ce qui a conduit à la fermeture de bars, restaurants et installations de loisirs à travers le pays. Seuls les rassemblements de personnes de deux maisons sont autorisés, tandis que les magasins et les écoles restent ouverts.

Cependant, ces mesures n’ont pas réussi à arrêter la deuxième vague d’infections en Allemagne. Avant les pourparlers avec Merkel, le Premier ministre du Bade-Wurtemberg, Winfried Kretschmann, a annoncé que son État serait mis en quarantaine après Noël, au moins jusqu’au 10 janvier.

D’autres régions ont répondu aux épidémies les plus récentes de coronavirus en interdisant de boire et de sortir la nuit ou même avec des limitations plus strictes.

Le maire de Berlin, Michael Müller, s’est également prononcé en faveur de la fermeture des magasins et de la prolongation des vacances de Noël ou de la reprise des cours à distance. Markus Söder, Premier ministre de Bavière, a proposé une fermeture similaire qui serait lancée immédiatement après Noël et qui durerait “aussi longtemps que nécessaire”, selon DPA.

La Saxe, dans l’est de l’Allemagne, était une zone relativement exempte de pandémie pendant des mois, mais c’est maintenant l’État le plus touché du pays et a déjà annoncé que les écoles, les jardins d’enfants et les magasins non essentiels fermeront à partir de lundi.