BERLIN, 29 ans (DPA / EP)

L’Allemagne a dépassé la barrière des 16000 décès dus au COVID-19 ce dimanche, tout en signalant plus de 14600 nouvelles infections de la maladie, selon les données fournies par l’Institut Robert Koch (RKI), le centre en charge du contrôle de la maladie. maladies infectieuses dans le pays européen.

Plus précisément, les autorités sanitaires allemandes ont vérifié 16 123 décès dus au COVID-19, 158 de plus au cours des dernières 24 heures. En ce qui concerne les nouveaux cas, 14 611 ont porté le nombre mondial d’infectés en Allemagne à 1 042 700.

Par rapport aux 15 741 infections confirmées le dimanche précédent, le chiffre de cette journée représente 1 130 cas de moins. Le pic des infections en une journée depuis le début de la pandémie en Allemagne a été atteint vendredi de la semaine dernière, avec 23 648 nouvelles infections.

Les dimanches et lundis, le nombre de cas signalés quotidiennement est plus faible que les autres jours de la semaine car, selon le RKI, moins d’échantillons sont prélevés le week-end et donc moins de tests sont effectués globalement.

Les régions allemandes les plus touchées par la pandémie sont la Rhénanie du Nord-Westphalie, la Bavière et le Bade-Wurtemberg, avec respectivement 258 390 cas, 205 211 et 147 887 cas.

Pendant ce temps, le président allemand, Frank-Walter Steinmeier, a assuré aux Allemands que “la pandémie ne nous enlèvera pas notre avenir”, avant de préciser que bien que la situation nous oblige à continuer avec les restrictions imposées, les progrès de la recherche médicale nous laissent entrevoir que les contagions diminueront.

Dans un article publié le dimanche matin du «Bild am Sonntag» dans le but d’encourager la population le premier dimanche de l’Avent, il a salué le comportement des citoyens pendant la pandémie.

“La considération et la solidarité de l’écrasante majorité des Allemands montrent que notre société tient ensemble, même lorsque les temps sont durs”, at-il souligné.

Quant à la période de Noël, Steinmeier a détaillé que «même si nous maintenons notre distance physique, nous pouvons être proches les uns des autres» et a appelé à montrer aux gens «attention et affection». “Restons ensemble et prenons soin les uns des autres: maintenant à l’époque du coronavirus, mais aussi plus tard”, a-t-il ajouté.