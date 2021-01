MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Les autorités allemandes ont confirmé ce dimanche près de 17000 nouvelles infections à coronavirus et 465 autres décès qui ont porté le nombre total de décès dans le pays au-dessus du seuil de 40000 depuis le début de la pandémie, selon les données de l’Institut Robert Koch (RKI ), l’entité gouvernementale chargée du contrôle des maladies infectieuses.

L’entité a notamment confirmé 16 946 nouveaux cas, ce qui porte le total des personnes touchées à près de deux millions de personnes (1 908 527). Au total, 40 343 personnes sont décédées dans le pays.

Le RKI a déclaré qu’il y avait actuellement environ 340000 cas actifs, soit environ 3000 de plus que la veille, tandis que 1525300 personnes se sont remises du COVID-19, soit environ 13400 de plus que le dernier jour. .

En revanche, l’incidence cumulée au cours des sept derniers jours est de 162,2 cas pour cent mille habitants, avec un total de 134 879 cas détectés la semaine dernière.

L’Etat le plus touché est à nouveau la Rhénanie du Nord-Westphalie, avec 427 710 cas au total et 7 942 décès, suivie de la Bavière (354 494 infections, 7 875 décès) et du Bade-Wurtemberg (260 001 cas, 5 530 décès). La capitale, Berlin, compte 105 850 cas et 1 560 décès.

La chancelière allemande Angela Merkel et les 16 dirigeants des États fédéraux ont convenu mardi d’adopter de nouvelles restrictions à la vie publique en raison de la pandémie de COVID-19, tout en prolongeant le verrouillage actuel jusqu’au 31 janvier.

Ce samedi, la présidente a promis après un «démarrage lent» que son gouvernement allait accélérer le rythme de son programme national de vaccination contre le coronavirus.

“Quelques centaines de milliers de personnes ont été vaccinées et le nombre augmente chaque jour, le taux augmentera”, a-t-il déclaré sur son podcast hebdomadaire.

Selon les dernières statistiques du RKI, environ un demi-million de personnes ont reçu la première des deux doses du vaccin, avec une moyenne d’environ 40 000 vaccinations effectuées par jour dans le pays de 83 millions.

Le gouvernement a été sous pression pour accélérer et commander plus de vaccins à Pfizer et BioNTech, mais a fait valoir que l’offre et la production n’ont pas encore rattrapé la demande.

“Nous aurons suffisamment de vaccins pour tout le monde en Allemagne”, a ajouté Merkel avant d’ajouter que dans quelques mois les autorités “pourraient proposer un vaccin à quiconque le souhaite”.