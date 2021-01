MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Les autorités allemandes ont confirmé ce samedi que le pays avait une nouvelle fois dépassé le millier de décès et touché 25000 nouvelles infections ces dernières heures, selon les données de l’Institut Robert Koch (RKI), l’entité gouvernementale en charge de la lutte contre les maladies infectieuses. .

L’entité a indiqué qu’au cours du dernier jour, 1083 décès ont été confirmés par COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus, ce qui place le total à 39878. De même, 24 694 cas ont été détectés, pour un total de 1 891 581 depuis le début de la pandémie.

Le RKI a déclaré qu’il y avait actuellement environ 340000 cas actifs, soit environ 5900 de plus que la veille, tandis que quelque 1511800 personnes se sont remises du COVID-19, soit environ 17 700 de plus que jeudi.

En revanche, l’incidence cumulée au cours des sept derniers jours est de 153,9 cas pour cent mille habitants, avec un total de 127 975 cas détectés la semaine dernière.

L’Etat le plus touché est à nouveau la Rhénanie du Nord-Westphalie, avec 424 492 cas au total et 7 866 décès, suivie de la Bavière (351 615 infections, 7 786 décès) et du Bade-Wurtemberg (257 403 cas, 5 464 décès). La capitale, Berlin, compte 105 118 cas et 1 547 décès.

La chancelière allemande Angela Merkel et les 16 dirigeants des États fédéraux ont convenu mardi d’adopter de nouvelles restrictions à la vie publique en raison de la pandémie de COVID-19, tout en prolongeant le verrouillage actuel jusqu’au 31 janvier.