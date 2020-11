MADRID, 30 ANS (EUROPA PRESS)

La nouvelle pandémie de coronavirus qui a pris naissance dans la ville chinoise de Wuhan a laissé au cours des dernières 24 heures en Allemagne 11.169 nouveaux cas et 125 décès, contre 14611 infections et 158 ​​décès la veille, selon le bilan publié ce lundi par le Institut Robert Koch (RKI), l’agence gouvernementale allemande chargée du contrôle des maladies infectieuses.

Avec les nouvelles données, le bilan de la pandémie sur le territoire allemand s’élève à 1 053 869 personnes infectées et 16 248 décès. En termes de récupération, le chiffre s’élève à 739 100 personnes guéries, dont 16 800 qui ont été libérées au cours des dernières 24 heures.

Les dimanches et lundis, le nombre de cas enregistrés dans le bilan journalier est plus faible que les autres jours de la semaine car, selon le RKI, moins d’échantillons sont prélevés pendant le week-end et donc moins de tests sont effectués en général.

Les régions allemandes les plus touchées par la pandémie sont la Rhénanie du Nord-Westphalie (260 646 cas et 3 435 décès), la Bavière (207 159 infectés et 3 801 décès) et le Bade-Wurtemberg (149 318 cas positifs et 2 715 décès). À Berlin, le solde s’élève à 64 220 personnes infectées et 553 décès.

Le 27 novembre, l’Allemagne est devenue le douzième pays au monde avec plus d’un million de personnes infectées, après les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la France, la Russie, l’Espagne, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Argentine, la Colombie et le Mexique.

Dans ce contexte, la chancelière allemande Angela Merkel a tenté d’encourager les citoyens allemands et a fait appel à leur responsabilité dans son message hebdomadaire de samedi dernier, arguant que chacun “peut faire quelque chose” pour arrêter la pandémie, en utilisant masque et respectant les mesures de sécurité hygiéno-sanitaires.

“Nous avons parcouru un long chemin”, a déclaré le chef du gouvernement de Berlin. Reconnaissant que depuis le début de la pandémie, beaucoup de choses se sont produites, Merkel a rappelé qu’au début de l’année, il était nécessaire de faire face à un virus alors pratiquement inconnu.

«Aujourd’hui, nous en savons beaucoup plus sur les formes d’infection, les possibilités de se protéger, les symptômes et les options de traitement», a-t-il déclaré. Par ailleurs, il a souligné que les vaccins contre les coronavirus sont en cours de développement en un temps record et que nous n’aurons pas à attendre le dernier moment pour les avoir mais qu’ils seront disponibles dans “un futur probable” grâce aux efforts des chercheurs.

“Si cette pandémie a quelque chose de complètement bon, c’est bien ceci: elle montre que les humains sont capables quand on s’y met, quand on agit avec persévérance et créativité, quand on traverse les frontières et qu’on travaille ensemble”, at-il souligné.

Le chancelier a déclaré que le défi n’est pas seulement pour les scientifiques mais pour tous les citoyens. “Non, nous pouvons tous faire quelque chose. Tout le monde peut faire quelque chose”, a-t-il dit, faisant référence aux mesures pour éviter les infections, telles que l’utilisation de masques, la distance sociale ou la ventilation dans les espaces clos.

Merkel a déclaré qu’avant cette crise, il était impensable que des milliards d’euros soient alloués à l’aide contre la pandémie. “Mais nous le faisons parce que personne ne peut éviter le fait que la pandémie lui ait créé des problèmes”, a-t-il expliqué.

La chancelière a demandé à la population allemande de continuer à respecter les règles pour éviter les infections pendant la période de Noël. «Parce que nous allons constater que cela en vaut la peine. Parce que tous ensemble, nous serons plus forts que le virus», a-t-il conclu.