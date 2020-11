MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La pandémie de coronavirus a laissé au cours des dernières 24 heures en Allemagne 16017 nouveaux cas et 63 décès, ce qui représente une rupture dans une série de deux jours de maximums historiques d’infections – plus de 20000 infectés, même -, selon L’Institut Robert Koch, l’agence gouvernementale allemande en charge de la surveillance des maladies infectieuses, a rapporté ce dimanche.

Avec les nouvelles données, le bilan de la pandémie sur le territoire allemand s’élève à 658 505 personnes infectées et 11 289 morts. Plus de la moitié des cas cumulés correspondent à trois Etats: la Rhénanie du Nord-Westphalie (168 205), la Bavière (130 635) et le Bade-Wurtemberg (99 046), tandis que Berlin, la capitale, enregistre 39 383 cas.

En termes de récupérations, 419 300 personnes ont réussi à vaincre le COVID-19, la maladie respiratoire causée par le coronavirus, dont 7400 qui ont été libérées au cours des dernières 24 heures.

Compte tenu de l’augmentation des infections, le gouvernement allemand applique de nouvelles restrictions à partir de ce lundi jusqu’à fin novembre. Les règles de garde partielle n’incluront pas la fermeture des garderies et des écoles cette fois-ci comme en mars. Ils ne fermeront pas non plus les magasins et les salons de coiffure. Oui, les restaurants et les bars devront fermer leurs portes, ainsi que les musées, cinémas, théâtres et opéras, ainsi que les piscines et les gymnases.

Cependant, les protestations contre ces mesures se poursuivent. Le groupe Lateral Thought a rassemblé samedi environ 20000 personnes lors de sa manifestation à Leipzig contre les restrictions imposées par le coronavirus par les autorités après qu’un tribunal a refusé d’interdire les concentrations dans le centre-ville.

Peu de participants à la manifestation portaient un masque ou respectaient la recommandation de 1,5 mètre de distance entre les personnes. “Il est presque impossible que nous puissions contrôler cela”, a déclaré un porte-parole de la police de Leipzig.

Après l’appel, les autorités ont tenté de déplacer le lieu de la manifestation vers un champ de foire situé au nord de la ville, répondant précisément aux restrictions pour lesquelles Lateral Thought proteste. Cependant, un tribunal a confirmé samedi matin que la manifestation se tiendrait sur le site d’origine avec une limite de participation de 16 000 personnes.

“Il est difficile d’expliquer que seules les réunions de personnes de deux maisons sont autorisées et que 16 000 personnes sont autorisées à manifester sur une place”, a déclaré un porte-parole municipal, Matthias Hasberg, dans des déclarations à la DPA.